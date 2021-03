Wielercommentator Wuyts over 'VdP': 'Alsof er een raket naar Saturnus werd geschoten'

Felle demarrage van Mathieu van der Poel in Strade Bianche (Foto: ANP/Zuma Press). vergroot

Indrukwekkend en van een andere planeet. Betere typeringen zijn er niet voor de krachtsexplosie die Mathieu van der Poel zaterdagmiddag uit zijn ranke wielerbenen toverde in finale van de Strade Bianche. "Alsof er een raket naar Saturnus werd geschoten die uiteindelijke landde op de Piazza del Campo in Siena", zegt wielercommentator Michel Wuyts in het sportprogramma de Zuidtribune.

Met een hellingspercentage van zestien procent was de via Santa Catherina de gevreesde laatste halte voor de finish. Daar liet Van der Poel zijn medevluchters Alaphilippe en Bernal naar adem happen en kwam als eerste over de finish.

Wuyts heeft als wielercommentator voor de VRT in België al heel wat wielertalenten bejubeld, maar: "Dit heb ik zelden meegemaakt. Ik vind niet snel een renner waarmee ik hem zou kunnen vergelijken. Zijn niveau is extreem hoog en het is prachtig om te zien. Ik heb dit seizoen vier wedstrijden gezien. Of hij wint ze of hij kleurt de koers voor minstens een halve dag. Ik kijk uit naar zijn volgende wedstrijden. Er zijn geen wielrenners die hem dat nadoen. Daarnaast heeft hij een leuk en goed karakter."

"Hij heeft ze allemaal platgewalst."

Toch was Wuyts op voorhand niet overtuigd van de overwinning in Strade Bianche. "Ik was ervan overtuigd dat hij lang zou meedoen, maar was bevreesd voor de hellingspercentages in de finale. Ik heb hem daar in het verleden bij het veldrijden tegen zien vechten. Het zou in de laatste kilometers parten kunnen gaan spelen, maar het tegenovergestelde was waar. Hij heeft Alaphilippe en Bernal platgewalst op de via Santa Catharina."

"Prevel gebeden in de hoop hem te kunnen volgen."

De Belgische wielercommentator heeft de blik al gericht op de komende wielerklassiekers en de rol die Van der Poel daarin zou kunnen spelen. "Ik denk dat Mathieu het voorjaar kan kleuren. Wat in de Strade Bianche gebeurde kan ook een scenario zijn voor Milaan-San Remo. In de finale wacht daar de Poggio. Die gaat hem nog gemakkelijker af. En Van der Poel durft risico's te nemen. Zijn concurrenten zullen in de afdaling hun handen vol hebben. Waarschijnlijk gaan ze hem dan niet meer terugzien."

"Hij is breed bemeten"

Voor de concurrenten van Van der Poel heeft Wuyts nog een goede tip. "Loop eens kerk binnen en prevel wat gebeden in de hoop hem te kunnen volgen."

Wegwedstrijden, veldrijden en mountainbiken. Kan Van der Poel alles? "Zeker", zegt Wuyts. "Hij is breed bemeten. Ik heb wel wat voorbehoud voor de cols met beklimmingen over de nodige kilometers. Ik hoop niet dat hij daar al snel aan gaat beginnen. Laat hem eerst maar eens richten op de klassiekers, het mountainbiken en de Spelen. Aan het eind van zijn carrière kan hij altijd nog voor een klassement gaan rijden."

