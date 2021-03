Fietsster zwaargewond na botsing met betonwagen: taakstraf voor bestuurder

De vrouw belandde onder de vrachtwagen op de Mierloseweg (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Een man van 54 uit Aarle-Rixtel heeft een taakstraf van 40 uur gekregen, omdat hij volgens de rechtbank in Den Bosch verantwoordelijk is voor een ernstig verkeersongeluk. Er was 120 uur taakstraf geëist.

Bij het ongeval, in februari 2019 op de Mierloseweg in Helmond, raakte een fietsster zwaargewond toen een betonwagen wilde afslaan. Het voertuig werd bestuurd door de inwoner van Aarle-Rixtel. De botsing gebeurde aan de vooravond van carnaval 2019. Het slachtoffer was de vrouw van prins Don Dion van de Helmondse carnavalsvereniging De Heipoort.

'Gevaarlijk rijgedrag'

De uitspraak viel minder zwaar uit dan de eis, omdat de chauffeur strikt genomen niet kan worden verweten dat hij ‘verwijtbaar onvoorzichtig of onoplettend’ is geweest, zo oordeelde de rechter. Hij heeft het slachtoffer amper kunnen zien toen de vrouw hem passeerde. Wel sprak de rechter van gevaarlijk rijgedrag, dat tot desastreuze gevolgen voor de vrouw heeft geleid. Nog steeds is ze aan het revalideren.

Anderzijds hield de rechter er rekening mee dat de bestuurder tijdens de zitting zei dat hij het ‘verschrikkelijk’ vindt wat er was voorgevallen. Ook heeft de inwoner van Aarle-Rixtel sindsdien nooit meer achter het stuur van een vrachtwagen gezeten, omdat hij dit niet meer durft.

Voorwaardelijke straffen

Hem wacht overigens nog eens 40 uur taakstraf en een rij-ontzegging van drie maanden wanneer hij weer in de fout gaat. De rechter bepaalde verder dat het slachtoffer geen recht heeft op schadevergoeding.

Secretaris Richard van Hout van De Heipoort reageerde destijds erg emotioneel op de aanrijding. “Het is heel dubbel. Ik moet alles omschakelen. Carnaval is een feest, maar dan gebeurt er zo iets.”

