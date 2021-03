Psycholoog over coronamaatregelen: 'Marathon moet ook eindstreep hebben'

Het is goed dat het kabinet met perspectief op versoepelingen komt. Dit benadrukt de Bossche psycholoog Najla Edriouch. "Perspectief is nodig om de maatregelen te kunnen volhouden."

De avondklok en de lockdown blijven nog de hele maand maart van kracht. Het negatieve reisadvies blijft zelfs tot half april. Pas rond Pasen is er meer mogelijk, als de besmettingscijfers het toelaten. Volgens Rutte kunnen we deze lockdown niet nog vier maanden volhouden.

Die kans op versoepeling in april is volgens Edriouch cruciaal. "Mensen hebben iets nodig om naar toe te leven." Net als Mark Rutte vergelijkt ze de coronacrisis met een marathon. "Bij een marathon moet je wel zicht hebben op de eindstreep, anders blijft je niet gemotiveerd om door te lopen. Dan wordt het moeilijker om je aan de regels te houden."

De coronapandemie zit twee basisbehoeften van de mens in de weg, legt Edriouch uit. "Een mens wil verbondenheid ervaren en aan de andere kant wil hij autonomie in zijn leven. Dat zit er nu niet in, maar het komt weer. Het is goed voor de geestelijke gezondheid dat er nu ook een datum is genoemd wanneer we vrijheden terug gaan krijgen."