Horecaman Johan de Vos uit Breda is blij met terrasperspectief

Horecavoorman Johan de Vos uit Breda is blij dat de terrassen rond Pasen weer open mogen als de coronacijfers dat toestaan. "De regering biedt ons nu meer perspectief dan in de laatste zes maanden bij elkaar. Dat moet je bij dit kabinet maar als winstpunt zien."

"Zolang afstand houden mogelijk is, vind ik dat ongeveer de helft van het normale aantal mensen moet worden toegestaan", zegt De Vos. "Want vijftig mensen op een terras waar plek is voor zevenhonderd, zoals bij De Drie Gezusters in Groningen, valt natuurlijk niet uit te leggen. We kijken natuurlijk ook al of mensen klachten hebben en houden de 1,5 meter afstand in acht."