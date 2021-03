Tamme ooievaar die steeds opduikt is oude bekende van vogelrevalidatiecentrum

De tamme ooievaar duikt op de gekste plekken op in de omgeving van Zundert (foto: Jean-Pierre van der Peijl). vergroot

De tamme ooievaar die telkens opduikt in de omgeving van Zundert komt van het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. "Wij krijgen iedere dag wel een telefoontje over hem", zegt Annemarie Brosens van het centrum.

"De ooievaar is speciaal naar Zundert gebracht om hem minder tam te maken", vertelt Annemarie. "Hij is als jonge vogel met de hand grootgebracht in België. Daar bleek hij te tam geworden om zelfstandig verder te gaan."

"Sinds zijn vrijlating krijgen we dagelijks een verontrust telefoontje."

"Hier is hij met meer afstand verzorgd en begin februari losgelaten. Na een week vertrok hij definitief en sindsdien krijgen we dus iedere dag een verontrust telefoontje", zegt dierenverzorger Annemarie

Wachten op privacy instellingen...

"Hij gedraagt zich in de buitenwereld wereld tammer dan destijds bij ons. Hij duikt overal op. Hij loopt mee met wandelaars. Zit op het dak van een café in Achtmaal en midden op een pleintje in Sint Willebrord. Erger is dat hij niet opzij gaat voor fietsers en auto's omdat hij niet bang is. Hij zat laatst ook op een machine van een kweker die bomen aan het planten was en die daardoor niet kon werken."

"Als hij zich kan aansluiten bij andere ooievaars is het helemaal perfect."

Annemarie denkt wel dat het goedkomt met de ooievaar. "Als hij met rust gelaten wordt en niet gevoerd, gedraagt hij zich vanzelf wat 'wilder'. Als hij zich ook nog eens kan aansluiten bij andere ooievaars is het helemaal perfect. Nu is de tijd dat deze overvliegen."

Filmpje van de tamme ooievaar die meewandelt:

Wachten op privacy instellingen...

Maar ook als de Zundertse ooievaar zich niet aansluit bij soortgenoten, maakt Annemarie zich geen zorgen. "Hij ziet er gezond uit. Hij kan zelf voor zijn eten zorgen, dus hij redt het ook wel alleen. Hij moet alleen niet onder een auto of fiets eindigen, dat is mijn enige zorg."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.