Mode uit WOII: hondenhaarkleding en autobandschoenen te zien in Kamp Vught

Schoenen gemaakt van touw (foto: Jan Peels)

Schaarste aan stof en ander materiaal maakte mensen in de Tweede Wereldoorlog creatief. Schoenen van touw of autobanden en een trouwjurk van parachute stof; het is binnenkort te zien in de expositie ‘Mode op de bon’ in Nationaal Monument Kamp Vught. Mode-studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch lieten zich inspireren en hun ontwerpen krijgen ook een plekje in de bijzondere expositie.

Met creativiteit, improvisatie en materiaal dat wél voorhanden was, probeerden de Nederlandse vrouwen er tijdens de Tweede Wereldoorlog toch wat van te maken. Jurken werden gemaakt van jute en meelzakken en de vacht van mollen of muizen leverden bont op. En dan waren er nog schoenen van hout, autobanden, karton en kurk en truien van hondenhaar. Nylon van parachutes, een tot dan toe nog onbekende stof, was in die tijd razend populair en werd gebruikt voor trouwjurken. Bijzondere kledingstukken uit de oorlog zijn te zien als het museum in Kamp Vught weer open mag.

Schoenen gemaakt van touw (foto: Jan Peels)

Hergebruik onder modeontwerpers is ook nu een trend. Niet omdat er een tekort is, maar vanwege het besef dat we te veel verspillen: 18 kilo kleding per persoon per jaar. In de tentoonstelling zijn naast de kleding uit de Tweede Wereldoorlog ook ontwerpen te zien van onder meer Viktor&Rolf en Yasmina Ajbilou, gemaakt van gerecyclede kleding.

Jonge ontwerpers

Nationaal Monument Kamp Vught werkt voor deze expositie samen met de mbo-opleiding Junior Stylist van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. 23 studenten werken elk een ontwerp uit, waarbij zij zich lieten inspireren door de mode uit de oorlog. 17 maart is er een fotoshoot en dan kiest een vakjury vier ontwerpen uit die een plek krijgen in de expositie.

Lindsey van der Plas maakte een pak van oude stof opa en moeder (foto: Jan Peels)

Tot 1 november is de tentoonstelling ‘Mode op de bon’ in Nationaal Monument Kamp Vught te zien. Reserveren kan via www.nmkampvught.nl en is noodzakelijk in verband met de corona-maatregelen.

