Boze omwonenden N279 zijn flinke kluif voor Raad van State, meer tijd nodig

De een wil meer asfalt, de ander juist minder. De mensen die bezwaar maken tegen de ombouw van de provinciale weg tussen Asten en Veghel hebben niet allemaal hetzelfde doel voor ogen en dat is niet makkelijk voor de Raad van State. Die behandelt deze week 65 bezwaren in een monsterzitting die eigenlijk 4 dagen had moeten duren. Maar de Raad van State heeft na twee dagen behoefte aan tijd om na te denken en heeft de rest van de zittingen voorlopig geschrapt.

De ombouw van de N279 is het grootste wegenproject in de provincie op dit moment. Er is 265 miljoen euro voor gereserveerd. Over een traject van 32 kilometer wordt de weg aangepakt. Bij Veghel gaat een stuk van de weg van tweebaans naar vierbaans. Kruisingen en rotondes worden ongelijkvloers. Bij Helmond wordt de weg omgeleid. De aanpak is nodig, want de N279 wordt erg druk, zegt de provincie.

Maar hoe druk wordt de weg dan? Daarover verschillen de meningen. Volgens de provincie loopt de weg in 2030 helemaal vol als er niets gedaan wordt. Volgens enkele bezwaarmakers onderschat de provincie dan nog de toename van het vrachtverkeer. En ze zijn bang dat een mooie nieuwe provinciale weg een sluiproute kan worden voor vrachtverkeer van Rotterdam naar het buitenland.

Een groep bezwaarmakers vecht dan ook tegen het besluit om het grootste deel van de N279 tweebaans te houden. Een vierbaans weg is in hun ogen beter en veiliger. Het grote aantal ongevallen wordt door bezwaarmakers uit Gemert-Bakel nog eens uit de doeken gedaan. Maar volgens de provincie kan een vierbaansweg juist sluipverkeer gaan aantrekken. Wel wordt de weg zo verbouwd, dat een uitbreiding naar vier banen in de toekomst mogelijk is.

Anderen zijn op hun beurt weer huiverig voor de mogelijkheid dat de weg in de toekomst vierbaans wordt. En een groep is tegen de omleiding bij de Helmondse wijk Dierdonk. Die mensen krijgen de weg dwars door de tuin of gaan zelfs hun huis en bedrijf verliezen. De bezwaarmakers uit Helmond willen liever dat het huidige traject bij Helmond aangepast wordt. Zij denken dat het juist wel mee zal vallen met de drukte.

Maar dat is geen goed idee, betoogt de provincie voor de Raad van State. Want als je het huidige traject bij Helmond aanpast, kun je nooit meer een vierbaans weg maken in de toekomst. Op de huidige plek zouden dan hoogspanningsmasten in de weg staan.

De omleiding bij Helmond is omstreden, want die gaat dwars door natuurgebied de Bakelse Beemden. En dus staan er ook bezwaarmakers op die zich zorgen maken over het leefgebied van das, bever en vleermuis. In hun ogen is onvoldoende duidelijk hoe de provincie dit gaat compenseren.

Volgens de provincie is er al 43 hectare gevonden om de verloren natuur te compenseren. "We hoeven nog maar 2 hectare." De provincie ziet geen ander alternatief dan de omleiding. En vindt het belang van de nieuwe weg te groot. Maar de Raad van State benadrukt wel dat de omleiding in de rapporten slechter scoort door de enorme impact op kwetsbare natuur.

De Raad van State zou op woensdag en donderdag de individuele bezwaarmakers aan het woord laten, maar die zittingen zijn nu geschrapt, omdat de Raad meer tijd nodig heeft. Ook de uitspraak gaat niet lukken binnen 6 weken, voorspelt de Raad. "En het is ook niet zeker of het binnen 12 weken kan."

