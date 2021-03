Tijns unieke sneakerverzameling gestolen: minstens 600 paar schoenen weg

(foto: Tijn Witteveen). vergroot

Ruim dertien jaar passie is in één klap weg. De sneakerverzameling van Tijn Witteveen (24) uit Den Bosch werd zondagavond gestolen. Zeker 600 paar is spoorloos verdwenen. "Alsof er een stukje van mezelf mist."

Hij vindt het lastig om erover te praten. "Mijn hoofd is nog steeds een zooitje." Tijd om precies te kijken hoeveel schoenen er zijn verdwenen, heeft hij nog niets eens gehad. "Het zijn er tussen de 600 en 800. Het is echt verschrikkelijk."

De schoenen stonden niet bij hem thuis, maar in een beveiligde opslag. Maandag kreeg hij een telefoontje dat het gigantisch was misgegaan. Zijn favoriete plek was veranderd in een 'ware ravage'.

"Elke schoen heeft een verhaal. Dat krijg je nooit meer terug." Geld van de verzekering is voor hem dan ook geen oplossing. "Die schoenen koop je niet even opnieuw."

"Van sommige exemplaren is er maar één op de wereld."

Ruilen met verzamelaars wereldwijd of slapen voor een winkel: Tijn had het er allemaal voor over. "Van sommige exemplaren is er maar één op de wereld." De schoenen verschillen in prijs van enkele tientjes tot duizenden euro's. "Maar juist door het verhaal zijn sommige goedkope schoenen mij heel veel waard."

Ondanks alles houdt Tijn hoop om zijn dierbare verzameling ooit terug te zien. "Ik heb een flink netwerk van verzamelaars. De diefstal heeft veel losgemaakt." Hij hoopt dat iedereen mee uitkijkt naar de schoenen. Misschien worden ze op internet aangeboden.

Vrijwel alle schoenen zijn in maat 41 en 42. Het gaat om exemplaren van de merken: Nike, Adidas, Diadora, Puma en Reebok Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie komt later met antwoorden op vragen van Omroep Brabant over deze zaak.

Eind vorig jaar vertelde Tijn nog enthousiast over zijn verzameling:

