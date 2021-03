Zeldzaam grote brand in Den Bosch: de dag van uur tot uur

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/ SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo zag de brand in Den Bosch eruit

Een zeldzaam grote brand bij recyclebedrijf A.V.I. in Den Bosch zorgt al de hele dinsdag voor grote overlast. Bij het bedrijf verwerken ze onder meer autoschroot maar ook fietsen en koelkasten. Metershoge vlammen, dikke rookwolken, blusboten, helikopters, een NL Alert. De dag samengevat in video en foto’s.

04.30 uur

De brand op het terrein van het recyclingbedrijf begint aan het einde van de nacht. Op het terrein liggen bergen met sloopauto’s en oud ijzer. Het gaat om een gebied van honderd bij honderd meter wat in brand staat. Om iets voor vijf uur worden de eerste brandweerwagens opgeroepen.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

05:24 uur

Al snel wordt duidelijk hoe groot de brand is. Brandweerlieden uit Vlijmen, Oss, Rosmalen, Waalwijk, Veghel, Erp en Cromvoirt worden opgeroepen.

05:45 uur

Omstanders horen enorme knallen. Vermoedelijk van gasflessen die ontploffen.

Foto: Bart Meesters/ SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

08:05 uur

Een NL-Alert wordt verstuurd naar iedereen in Den Bosch. Het advies: blijf binnen, sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. De brand breidt zich ondertussen steeds verder uit.

vergroot

08:45 uur

Dikke zwarte rook trekt de hele ochtend over de stad en richting Empel en Rosmalen. De brandweer verricht metingen. De brand zorgt op de snelweg bij knooppunt Empel en Engelen voor files.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

vergroot

09:30 uur

Een blusboot uit Tiel komt de brand vanaf het water blussen. Het terrein is namelijk van twee kanten alleen via De Dieze bereikbaar. Het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

11:55 uur

Alle acht locaties van het Koning Willem I College en het cellencomplex van het politiebureau in Den Bosch worden ontruimd. Om les te kunnen geven moest er in het gebouw voldoende geventileerd worden. Door de rook en stank was dat onmogelijk en daarom worden alle drieduizend leerlingen naar huis gestuurd. De gevangenen werden overgeplaatst naar Eindhoven.

vergroot

12:30 uur

Meldingen van rookoverlast komen uit de verre omgeving. Zo hangt er in de straten van Schijndel aan het begin van de middag een grijze lucht en het ruikt naar verbrand rubber. De gemeente adviseert ramen en deuren te sluiten. Ook vanuit Nuenen, Eindhoven, Deurne en Helmond komen meldingen.

13:00 uur

De Milieuongevallendienst van het RIVM is ter plaatse om metingen te doen. Deze dienst wordt gealarmeerd bij een incident met chemische of biologische stoffen. Ze meten of er gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water zitten.

13:22 uur

De coronatestlocatie sluit de deuren, want de brand woedt niet ver van de Brabanthallen. Rook komt de hal binnen en medewerkers krijgen er last van. Het vaccineren gaat wel door.

14:00 uur

Een tweede blusboot uit Rotterdam wordt ingezet. En voor het blussen van de brand heeft de brandweer Brabant-Noord ook hulp gevraagd bij experts uit Rotterdam en Amsterdam. ‘’Daar hebben ze ervaring met het blussen van dergelijke branden’’, meldt de gemeente Den Bosch.

15:00 uur

Ook Defensie biedt hulp aan: Een Cougar en Chinook helikopter assisteren bij het blussen van een grote brand. De veiligheidsregio spreekt van een 'zeldzame inzet'. In de waterzak van de Cougar kan 2.500 en in die van de Chinook kan 10.000 liter water.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

vergroot

15:30 uur

De straten rondom de brand staan vol met bluswater. Het water zorgt ervoor dat de straten bezaaid liggen met banden, isolatieschuim en ander schroot.

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

16:00 uur

Een gespecialiseerd bedrijf haalt de schroothopen uit elkaar, zodat de hitte verdwijnt en de brand sneller geblust kan worden. In totaal zijn er aan het einde van de middag nog zo'n honderd mensen betrokken bij de bluswerkzaamheden.

16:50 uur

Als de blusboten even wegvaren wordt duidelijk dat de brand nog lang niet geblust is. Binnen een paar seconden schieten de vlammen weer uit de berg met schroot.

18:00 uur

Het waterschap Aa en Maas is bang dat vervuild bluswater in de rivier De Dieze terechtkomt. Daarom zijn er maatregelen genomen. Bovendien stelt een woordvoerder van de veiligheidsregio dat het vele bluswater wordt opgevangen in speciaal daarvoor aangelegde bakens. Dit water wordt gereinigd en hergebruikt als bluswater.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

18:45 uur

Het blussen van de brand gaat zeker tot woensdagavond duren meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft tegen een bedrijf naast de brand gezegd dat het zelfs nog drie dagen kan duren tot de brand echt uit is.

19:00 uur

Burgemeester Jack Mikkers opent de raadsvergadering met het laatste nieuws over de brand. Zo weet hij te melden dat de brand is ontstaan in het opslaggedeelte waar fietsen en koelkasten staan. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht.

19:30 uur

De gemeente meldt dat het sein brand meester nog niet is gegeven, maar dat de verwachting is dat de brand niet verder uitbreidt.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

20:15 uur

Het is nog altijd niet duidelijk of er schadelijke stoffen vrij zijn gekomen. De gemeente meldt op hun website dat de brandweer diverse metingen verricht maar dat er nog geen uitkomst bekend is. ‘’Weet wel, rook is nooit gezond.’’

20:35 uur

De rookontwikkeling neemt niet af. Omdat de wind gedraaid is, trekt de rook nu meer naar het noorden. Daarom adviseert de gemeente bewoners van Engelen, Empel en Maaspoort dinsdagnacht hun ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Hoe nu verder?

"Het schroot wordt uit elkaar gehaald en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

