Uniek beeld: politie gebruikt speciale robothond na explosie in drugslab

Bij het onderzoek in de schuur in Wernhout waar dinsdagnacht een dode in een drugslab werd gevonden, wordt woensdagochtend een speciale robothond ingezet. De robothond is de enige in zijn soort in heel Europa. Het lab werd ontdekt bij een afgelegen boerderij aan de Beverstraat, pal aan de grens met België. Volgens bronnen rond het onderzoek zou er bij het lab een explosie zijn geweest.

Sandra Kagie & Willem-Jan Joachems Geschreven door

De robot wordt gebruikt om onderzoek te doen in het lab. Het is voor zover bekend voor het eerst dat in Brabant een dergelijke robot wordt ingezet bij het onderzoek naar een drugslab. 'De hond' heeft een camera en een groot licht. Daarmee wordt gekeken of het veilig is binnen en of er bijvoorbeeld nog druk op ketels of vaten staat.

De robothond.

Verdachte aangehouden

In de zaak is dinsdagnacht een verdachte aangehouden. Het gaat om de bewoner van de boerderij. Hij waarschuwde zelf rond middernacht de politie. Hij gaf aan dat in de schuur een dode zou liggen.

De bewoner is voornamelijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het gevonden lab, laat een politiewoordvoerder weten. Wie het slachtoffer is, is woensdagochtend nog niet bekend. Ook is onduidelijk waardoor het slachtoffer om het leven is gekomen.

Dat er in het lab een explosie is geweest, wil de woordvoerder woensdagochtend niet bevestigen. Wel geeft hij aan dat er brand is geweest in de loods. Of het slachtoffer als gevolg van die brand is overleden wordt onderzocht.

Nog veel onduidelijk

Specialisten van de LFO, Landelijke Faciliteit Ondersteuning bij Ontmantelen, zijn woensdagochtend bezig met onderzoek in het drugslab. Zij zijn gespecialiseerd in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen. Het onderzoek gaat volgens de politie nog uren duren.

Woensdagochtend is nog onduidelijk om wat voor drugslab het gaat en hoe groot het lab is.

Burgemeester Joyce Vermue laat zich informeren bij het drugslab in Wernhout

Foto: Willem-Jan Joachems. vergroot

Foto: Willem-Jan Joachems. vergroot

