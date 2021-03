2200 jonge populieren geplant langs de A2 bij Best: 'Mijn opa zal trots zijn'

De iconische bomen langs de snelweg A2 bij Best zijn weer terug, maar wel een stuk kleiner. Precies 2200 jonge boompjes zijn geplant op de spraakmakende plek waar ze eerder gekapt werden. Pieter van den Berk (51) uit Sint-Oedenrode kweekte de nieuwe populieren: "Dit is echt een eerbetoon aan die prachtige boom."

"Mijn opa zal trots zijn", vervolgt de goedlachse kweker. Zijn bedrijf werd in 1939 opgericht door Peer van den Berk, de opa van Pieter. "Hij is ooit begonnen met populieren, naast zijn boerenbedrijf. Zonder hem waren wij nooit boomkweker geworden." En zo is de cirkel met het snelwegproject mooi rond voor het familiebedrijf.

Inmiddels is het bedrijf in Sint-Oedenrode 450 hectare groot en verkopen ze meer dan 1600 boomsoorten. Meer dan 100 medewerkers werken dagelijks op drie vestigingen. Het bomenimperium verzorgde ook de bomen bij het Louvre, centraal station Rotterdam en in het Olympisch Dorp in 2012. Ondanks zijn achternaam moet Van den Berk van de gelijknamige boom niks weten. "We verkopen ze wel, maar dat is niet mijn boom. Dat is en blijft de populier!"