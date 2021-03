Gemeenteraad wil schrootbedrijf AVI weg hebben uit Den Bosch

De brand bij AVI is inmiddels onder controle. vergroot

Schrootverwerker AVI moet weg uit de Rietvelden in Den Bosch. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad van Den Bosch. Coalitiepartij VVD is het meest duidelijk: “Het bedrijf moet echt weg. Als er al twaalf keer brand is geweest dan leren ze het nooit.” Burgemeester Mikkers van Den Bosch snapt de reactie van de raad maar denkt dat het bedrijf niet zomaar weg te krijgen is.

Agnes van der Straaten & Jan Peels Geschreven door

Ralph Geers van de VVD windt er geen doekjes om: ”Het is extreem zorgwekkend als je ziet wat voor een impact zo’n brand heeft op de wijken eromheen. Het raakt heel veel bewoners. En dan boffen we nog dat het nu niet druk is in de Brabant Hallen en op het station."

Bij recyclebedrijf AVI aan de Rietveldenweg in Den Bosch woedde dinsdag de hele dag een enorme brand die de hele omgeving een dikke mist van rook zette. In het bedrijf verwerken ze onder meer autoschroot maar ook fietsen en koelkasten.

Oppositiepartij Bosch Belang in de Bossche raad is het een keer roerend eens met de VVD. Paul van der Krabben: "Het bedrijf moet gesloten worden. Na alles wat er eerder gebeurd is, is het onverantwoord zo'n bedrijf daar te laten bestaan. Heineken, dat daar dichtbij ligt, is afhankelijk van schoon grondwater. Al die branden zijn indirect een gevaar voor de werkgelegenheid". Pieter Paul Slikker van de PvdA: “Een bedrijf waar in anderhalf jaar 12 keer de brandweer moet uitrukken voor broeibrand, dat bouwt zonder vergunning, waar een bibob onderzoek tegen loopt en dat een gevaar is voor de omgeving, willen we niet in de stad.”

Van der Krabben van Bosch Belang wil ook dat de kosten van het saneren van het afgebrande terrein verhaald moet worden op het bedrijf: "Er moet een onafhankelijk onderzoek komen, dus niet door provincie, gemeente en omgevingsdienst, om te kijken of er wel voldoende is opgetreden tegen de overtredingen door AVI. Er is eerder een boete opgelegd, maar die is nooit geint en dit soort bedrijven zijn alleen gevoelig voor geld".

D’66 wil niet hardop zeggen dat het bedrijf moet vertrekken, maar weet wel al een goede plek voor de AVI, namelijk bedrijventerrein Heesch-West. René van den Kerkhof: “Daar is de bewoning een stuk een minder. En je kunt niet zeggen dat we dat soort bedrijven niet willen, want ze ruimen de rommel op van onze consumptiemaatschappij. Maar het is niet aan ons. De provincie en Omgevingsdienst moeten eerst maar eens grondig onderzoek doen."

Burgemeester Mikkers van den Bosch snapt heel goed dat een meerderheid van de raad van het bedrijf af wil: “Alles wat een inbreuk doet op je veiligheid is pijnlijk. Dan wil je er van af. Maar dit bedrijf heeft ook rechten. Het is belangrijk om samen op te trekken met de provincie en te kijken of dit bedrijf in de toekomst nog in aanmerking komt voor een vergunning. Er moet goed onderzoek gedaan worden naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

