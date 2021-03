Coronanieuws: Nederlands coronavaccin krijgt positief oordeel toezichthouder

Foto: ANP vergroot

De hoofdpunten:

Het AstraZeneca-vaccin is zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau

302 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

14.30 - Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1925, dat zijn er 12 meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive care liggen 572 patiënten, 12 meer dan een dag eerder. Opvallend is dat het aantal mensen op ic's al meer dan een week gestaag toeneemt.

Een week geleden lagen er 33 patiënten minder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 Covid-patiënten, dat zijn er evenveel als woensdag. Woensdag daalde het totaal aantal opgenomen patiënten, na een toename de twee voorgaande dagen. Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten.

14.17 - Nederlands coronavaccin krijgt positief oordeel toezichthouder

Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de organisatie die toezicht houdt op vaccins in Europa. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat voor Nederland deel uitmaakt van het EMA, laat dat weten. Het positieve oordeel is de laatste stap voor goedkeuring. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel op de markt mag worden gebracht. Bij de eerdere vaccins nam Brussel dat besluit binnen een paar uur.

14.05 - Den Haag stelt 200 betogers als limiet bij demonstraties

Aan demonstraties in Den Haag mogen niet meer dan tweehonderd mensen meedoen. De organisatie van zo'n demonstratie moet bovendien een gedegen plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat alles is gedaan om verspreiding van corona te voorkomen. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag aan de gemeenteraad laten weten.

13.30 - 'Vaccin AstraZeneca hoogstwaarschijnlijk niet oorzaak trombose'

Het coronavaccin van AstraZeneca is hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De toezichthouder reageert hiermee op het besluit van de Deense regering om uit voorzorg tijdelijk te stoppen met het gebruik van het vaccin.

"Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin", laat het CBG weten. "Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten."

"We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te onderzoeken: dat is wat we nu doen", zo laat het CBG weten. "Het EMA overlegt hierover op dit moment in Europees verband." Donderdagmiddag volgt waarschijnlijk meer informatie. "Indien nodig ondernemen we gepaste actie", aldus het college.

13.12 - Kermisexploitanten sluiten hardere demonstraties niet uit

Het protest in zes steden, waaronder Breda, van de kermisbranche voor verbetering van hun benarde positie is donderdagochtend vriendelijk verlopen. Kermisexploitanten zeggen hardere demonstraties echter niet uit te sluiten, mocht er op korte termijn geen verbetering in de situatie komen.

In Amsterdam, Breda, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert overhandigden kermisexploitanten en hun gezinnen symbolisch hun lege agenda's en portemonnees aan wethouders en politici. Dat deden ze onder stormachtige omstandigheden op de kermispleinen.

13.08 - Patiëntenfederatie hoopt op snelle opheldering AstraZeneca

Patiëntenfederatie Nederland gaat ervan uit dat er snel duidelijkheid komt over het vaccin van AstraZeneca. "De veiligheid van patiënten moet voorop staan", zegt een woordvoerder. De patiëntenorganisatie heeft nog geen telefoontjes gekregen van verontruste mensen die onlangs zijn gevaccineerd of de prik nog moeten halen.

Dat is ook het geval bij de GGD GHOR Nederland, koepelorganisatie van de GGD'en. "Alle afspraken gaan gewoon door, wij hebben nog geen annuleringen ontvangen", zegt een woordvoerster. Donderdag werd bekend dat Denemarken en IJsland voorlopig stoppen met het vaccineren van mensen met AstraZeneca vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen.

12.39 - Bijwerkingencentrum ziet geen reden om te stoppen met AstraZeneca

Bijwerkingencentrum Lareb in den Bosch heeft in Nederland maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. "Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen", zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. "We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op", aldus Kant. Denemarken maakte donderdag bekend voorlopig te stoppen met het vaccineren van mensen met AstraZeneca. Reden is dat daar herhaaldelijk melding is gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Inmiddels heeft ook IJsland het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Volgens de meest recente cijfers van Lareb zijn er van alle vaccins tot nu toe 6426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Verreweg de meeste van deze meldingen, bijna 5800, kwamen na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 159 meldingen gingen over het vaccin van AstraZeneca.

12.34 - China biedt coronavaccins aan voor Spelen Tokio en Peking

Alle sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio en Peking kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Het olympisch comité van China, dat volgend jaar de Winterspelen huisvest, heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de vaccins aangeboden.

"We zijn dankbaar voor dit aanbod, die past in de echte olympische gedachte van solidariteit", zei IOC-voorzitter Thomas Bach tijdens een onlinecongres. Het IOC gaat de vaccins betalen. De prikken tegen het coronavirus komen beschikbaar voor alle olympische en paralympische sporters die meedoen aan de Spelen van komende zomer in Tokio en begin volgend jaar in Peking.

12.22 - Sterrenkijkdagen voor één keer virtueel vanwege corona

De Landelijke Sterrenkijkdagen worden volgend weekend noodgedwongen volledig online gehouden, om geen risico's te nemen met het coronavirus. Via livestreams kan iedereen die dat wil virtueel sterrenkijken, luisteren naar verhalen en lezingen over de sterrenhemel, uitleg krijgen over sterrenkunde en leren over de werking van telescopen.

Het is de 45e editie van 'het langstlopende sterrenkundige publieksevenement van Nederland', zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) het omschrijft.

12.18 - Priktent bij Nijmegen op dag van opening alweer dicht

Een megapriktent van de GGD Gelderland-Zuid in Malden bij Nijmegen is op de dag van de opening alweer gesloten. Reden is dat de GGD de veiligheid van medewerkers en mensen die een vaccinatie komen halen niet kan garanderen vanwege de harde wind.

11.40 - Kermisexploitanten demonstreren in Breda

Zo'n honderd exploitanten overhandigen zo symbolisch hun lege agenda's aan het gemeentebestuur van de stad.

11.40 - Politici in de ring met kickboksers bij protestactie sportscholen

Kickbokser Peter Aerts uit Eindhoven en zijn collega's Ernesto Hoost en Sem Schilt gaan zo om 12.00 uur een potje kickboksen tegen drie politici in Den Haag. De Nederlandse Vechtsportbranche heeft een boksring opgezet op de Koekamp, naast het Malieveld, waarin Yanick Chevalier (Forum voor Democratie), Richard de Mos (Code Oranje) en een nog onbekende politicus het opnemen tegen de voormalige vechtsporters.

Met deze ludieke actie wil de branche aandacht vragen voor de sluiting van de sportscholen.

11.20 - 302 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 302 coronapatiënten, twee meer dan woensdag. Het afgelopen etmaal zijn 29 nieuwe coronapatiënten opgenomen. 36 Patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis. Vijf werden er overgeplaatst en vier zijn er overleden. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

10.49 - Corona-teststraat Urk nu in sporthal

Op Urk kunnen mensen zich vanaf volgende week donderdag weer in hun eigen gemeente laten testen op corona. Op die dag gaat de nieuwe corona-teststraat van de GGD open in sporthal De Vlechttuinen. De teststraat in de sporthal vervangt de testlocatie in een tent, die op 23 januari in brand werd gestoken tijdens avondklokrellen.

10.45 - Politieagent zwaargewond in ziekenhuis na steekpartij Groningen

De verwondingen van de politieagent na een steekpartij in Groningen zijn levensgevaarlijk. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De agent werd woensdagavond tijdens een avondklokcontrole meerdere keren in zijn hoofd en hals gestoken. De politie is nog steeds op zoek naar de twee daders.

De steekpartij gebeurde na tien uur in het zuiden van de stad. Daar wilde de agent samen met een collega twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal, werden de agenten vrijwel direct aangevallen door een van de verdachten. Deze stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp.

De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

10.39 - Denemarken legt vaccineren met middel AstraZeneca tijdelijk stil

Denemarken stopt voorlopig met het vaccineren van mensen met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat heeft volgens de autoriteiten te maken met mogelijke bijwerkingen.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten met de kwestie bezig te zijn. De toezichthouder doet navraag bij het EMA en komt later met een inhoudelijke reactie. Een Nederlandse woordvoerster van AstraZeneca noemt het nog te vroeg om inhoudelijk in te gaan op het nieuws.

10.17 - Roosendaal krijgt vaccinatielocatie aan de Tussenriemer

In april opent de GGD West-Brabant een vaccinatielocatie aan de Tussenriemer in Roosendaal. Voorwaarde is wel dat er voldoende vaccins zijn. De GGD West-Brabant en de eigenaar van het pand, Breure Grondwerken, maken de locatie naast de huidige testlocatie gereed zodat hier straks ook zeven dagen per week gevaccineerd kan worden.

De locatie in Roosendaal is één van de zes vaccinatielocaties waar de GGD West-Brabant straks de prikken zet tegen COVID-19. De teststraat en de vaccinatielocatie zullen strikt gescheiden zijn.

Op dit moment heeft de GGD West-Brabant drie vaccinatielocaties in gebruik: Amphia Langendijk in Breda, het test- en vaccinatiecentrum aan de Wattweg in Bergen op Zoom en Breepark in Breda.

09.45 - 'Kindcentrum Aventurijn in Uden dicht'

Het kindcentrum Aventurijn in Uden is vanaf vandaag tot en met dinsdag dicht vanwege het oplopende aantal corona-besmettingen. Dit meldt het Brabants Dagblad. Zeker vier leerkrachten en twee leerlingen zijn volgens de krant besmet met het COVID-19-virus.

In een nieuwsbrief liet het kindcentrum met een peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang, eerder deze week al weten dat het aantal besmettingen opliep. Zo moesten op advies van de GGD de leerlingen en leerkracht van groep 8A al in thuisquarantaine.

09.22 - Nog een testlocatie dicht vanwege storm

De testlocatie in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard is dicht vanwege de storm. "Vanwege de harde wind is de testlocatie uit veiligheidsoverwegingen vandaag en morgen gesloten", meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond donderdagochtend.

Eerder werd al bekend dat twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland donderdag dicht blijven. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht.

09.00 - Fitnessbranche met brandbrief naar Den Haag

Een delegatie van fitnessondernemers, instructeurs en clubleden overhandigt vrijdagochtend in Den Haag een brandbrief aan minister Van Ark van Sport en aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Ze eisen een snelle heropening van de sportscholen.

De actie is een initiatief vanuit de hele fitnessbranche. Onder meer voormalig topschaatser Erben Wennemars is bij de overhandiging aanwezig. Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. Sinds de tweede lockdown zitten drie miljoen leden stil. De branche ziet dat steeds meer leden afhaken en vreest dat sommigen nooit meer terugkomen.

07.32 - Rabobank rekent op snel herstel economie na coronacrisis

De Nederlandse economie zal na een krimp in het eerste kwartaal als gevolg van de coronalockdownmaatregelen snel aan vaart winnen. Economen van Rabobank voorzien voor dit jaar een groei van 2,1 procent, afgezet tegen de krimp van 3,8 procent vorig jaar, meldden zij in een prognose. In 2022 zal de economie naar verwachting een groei van 3,7 procent laten zien.

06.00 - 'Arbeidsmarkt trekt aan, personeelstekort in zorg wat minder'

De vraag naar personeel in de zorg lijkt wat af te vlakken. Volgens data van vacaturesite Indeed worden nog altijd veel vacatures geplaatst voor verzorgers in de individuele gezondheidszorg en verpleegkundigen, maar was er in februari wel sprake van een daling ten opzichte van een maand eerder. Verder concludeert Indeed dat de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel blijft herstellen.

06.00 - 'Online therapeutische ggz-gesprekken waarschijnlijk blijvertjes'

Therapeuten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) praten aanzienlijk vaker online met hun patiënten. Het is op dit moment dertig procent meer dan een jaar geleden, toen er nog geen coronacrisis was, melden zorgverzekeraar VGZ en ggz-behandelaars. Ze verwachten dat deze verandering min of meer blijvend zal zijn.

05.24 - Basisscholen tevreden over heropening

Zo'n 43 procent van de basisscholen heeft afgelopen week ten minste een klas naar huis moeten sturen wegens een coronabesmetting. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder 800 basisschooldirecteuren, waar de Volkskrant over schrijft Het testen van leerlingen en het doorgeven van de testuitslagen loopt intussen vertraging op, omdat kinderen vaak geen DigiD hebben. Toch is bijna negentig procent van de directeuren tevreden over de heropening.

05.00 - Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis 'te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs'. Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Zo'n 47 procent is het hiermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalig artsen en geneeskundestudenten mee.

03.30 - ECB neemt besluit over steunmaatregelen voor economie eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdagmiddag weer een rentebesluit. Grote vraag daarbij is of de centrale bank zijn steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat opschroeven vanwege de coronacrisis. Bij het vorige rentebesluit in januari vond de ECB dit nog niet nodig. Er wordt door kenners ook nu geen rigoureus ingrijpen verwacht.

03.30 - Leidse farmaceut Janssen hoopt op groen licht voor coronavaccin

Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin tegen het coronavirus. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen in Leiden. Als het oordeel positief is, kan de Europese Commissie binnen een paar uur besluiten dat het middel op de markt mag komen.

03.30 - Kermisbranche demonstreert in zes steden voor versoepeling

Kermisexploitanten en hun gezinnen gaan in zes steden demonstreren voor verbetering van hun financieel benarde positie. Om elf uur donderdagochtend overhandigen zij in Breda, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert symbolisch hun lege agenda's en portemonnees aan de burgemeesters, 'kermiswethouders' en politici. Het protest wordt ondersteund door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) en de Nederlandse Kermisbond (NKB).

02.41 - GGD: teststraat niet bedoeld voor school, festival of stadion

De GGD is niet van plan mensen zonder coronaklachten te gaan testen, bedoeld om ze met een testbewijs veiliger te kunnen laten deelnemen aan het sociale leven. Dat zegt GGD-voorman André Rouvoet in Trouw. Rouvoet wijst erop dat de GGD-capaciteit primair bedoeld is voor de bestrijding van het coronavirus. Hij waak ervoor de capaciteit te gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding. De publieke gezondheid, daar ligt de opdracht van de GGD,, benadrukt Rouvoet.

00.01 - Vorig jaar 36.000 bekeuringen vanwege overtreding coronamaatregels

Politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) hebben vorig jaar ruim 36.000 bekeuringen uitgeschreven voor overtreding van de coronamaatregelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Na beoordeling door het OM is in iets meer dan 22.000 gevallen een boete opgelegd. Hiertegen kwamen ruim 7.000 mensen in verzet, omdat ze het niet eens waren met de straf, dat is iets meer dan dertig procent. Normaal gaat zo'n elf procent van de mensen in verzet.

00.01- Sterkste krimp transportsector sinds financiële crisis

De Nederlandse transportsector heeft afgelopen jaar de omzet flink zien dalen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel 2020 kwam de omzet 11,6 procent lager uit vergeleken met 2019. In het tweede kwartaal was dit meer dan een vijfde minder, in de maanden juli tot en met september rond de vijftien procent minder. In de laatste drie maanden bleef de omzet 8,3 procent achter bij die in 2019.

23.08 - Twee vaccinatielocaties in noorden Noord-Holland dicht om storm

Twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland blijven donderdag dicht vanwege de verwachte storm. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. GGD Hollands Noorden zegt dat de beslissing om te sluiten is genomen op advies van de verhuurder van de tenten. Ongeveer 1100 prikafspraken zijn afgezegd.

