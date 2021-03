Coronanieuws: te veel nadruk op zorg tijdens coronacrisis, vindt vier op de tien artsen

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Ook deze donderdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Kermisexploitanten en hun gezinnen gaan oa. in Breda demonstreren.

Er zijn vorig jaar ruim 36.000 bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen woensdag 300 coronapatiënten.

Er werden woensdag 814 nieuwe besmettingen geteld in Brabant.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

10.17 - Roosendaal krijgt vaccinatielocatie aan de Tussenriemer

In april opent de GGD West-Brabant een vaccinatielocatie aan de Tussenriemer in Roosendaal. Voorwaarde is wel dat er voldoende vaccins zijn. De GGD West-Brabant en de eigenaar van het pand, Breure Grondwerken, maken de locatie naast de huidige testlocatie gereed zodat hier straks ook zeven dagen per week gevaccineerd kan worden.

De locatie in Roosendaal is één van de zes vaccinatielocaties waar de GGD West-Brabant straks de prikken zet tegen COVID-19. De teststraat en de vaccinatielocatie zullen strikt gescheiden zijn.

Op dit moment heeft de GGD West-Brabant drie vaccinatielocaties in gebruik: Amphia Langendijk in Breda, het test- en vaccinatiecentrum aan de Wattweg in Bergen op Zoom en Breepark in Breda.

Wachten op privacy instellingen...

09.45 - 'Kindcentrum Aventurijn in Uden dicht'

Het kindcentrum Aventurijn in Uden is vanaf vandaag tot en met dinsdag dicht vanwege het oplopende aantal corona-besmettingen. Dit meldt het Brabants Dagblad. Zeker vier leerkrachten en twee leerlingen zijn volgens de krant besmet met het COVID-19-virus.

In een nieuwsbrief liet het kindcentrum met een peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang, eerder deze week al weten dat het aantal besmettingen opliep. Zo moesten op advies van de GGD de leerlingen en leerkracht van groep 8A al in thuisquarantaine.

09.22 - Nog een testlocatie dicht vanwege storm

De testlocatie in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard is dicht vanwege de storm. "Vanwege de harde wind is de testlocatie uit veiligheidsoverwegingen vandaag en morgen gesloten", meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond donderdagochtend.

Eerder werd al bekend dat twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland donderdag dicht blijven. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht.

09.00 - Fitnessbranche met brandbrief naar Den Haag

Een delegatie van fitnessondernemers, instructeurs en clubleden overhandigt vrijdagochtend in Den Haag een brandbrief aan minister Van Ark van Sport en aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Ze eisen een snelle heropening van de sportscholen.

De actie is een initiatief vanuit de hele fitnessbranche. Onder meer voormalig topschaatser Erben Wennemars is bij de overhandiging aanwezig. Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. Sinds de tweede lockdown zitten drie miljoen leden stil. De branche ziet dat steeds meer leden afhaken en vreest dat sommigen nooit meer terugkomen.

07.32 - Rabobank rekent op snel herstel economie na coronacrisis

De Nederlandse economie zal na een krimp in het eerste kwartaal als gevolg van de coronalockdownmaatregelen snel aan vaart winnen. Economen van Rabobank voorzien voor dit jaar een groei van 2,1 procent, afgezet tegen de krimp van 3,8 procent vorig jaar, meldden zij in een prognose. In 2022 zal de economie naar verwachting een groei van 3,7 procent laten zien.

06.00 - 'Arbeidsmarkt trekt aan, personeelstekort in zorg wat minder'

De vraag naar personeel in de zorg lijkt wat af te vlakken. Volgens data van vacaturesite Indeed worden nog altijd veel vacatures geplaatst voor verzorgers in de individuele gezondheidszorg en verpleegkundigen, maar was er in februari wel sprake van een daling ten opzichte van een maand eerder. Verder concludeert Indeed dat de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel blijft herstellen.

06.00 - 'Online therapeutische ggz-gesprekken waarschijnlijk blijvertjes'

Therapeuten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) praten aanzienlijk vaker online met hun patiënten. Het is op dit moment dertig procent meer dan een jaar geleden, toen er nog geen coronacrisis was, melden zorgverzekeraar VGZ en ggz-behandelaars. Ze verwachten dat deze verandering min of meer blijvend zal zijn.

05.24 - Basisscholen tevreden over heropening

Zo'n 43 procent van de basisscholen heeft afgelopen week ten minste een klas naar huis moeten sturen wegens een coronabesmetting. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder 800 basisschooldirecteuren, waar de Volkskrant over schrijft Het testen van leerlingen en het doorgeven van de testuitslagen loopt intussen vertraging op, omdat kinderen vaak geen DigiD hebben. Toch is bijna negentig procent van de directeuren tevreden over de heropening.

05.00 - Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis 'te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs'. Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Zo'n 47 procent is het hiermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalig artsen en geneeskundestudenten mee.

03.30 - ECB neemt besluit over steunmaatregelen voor economie eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdagmiddag weer een rentebesluit. Grote vraag daarbij is of de centrale bank zijn steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat opschroeven vanwege de coronacrisis. Bij het vorige rentebesluit in januari vond de ECB dit nog niet nodig. Er wordt door kenners ook nu geen rigoureus ingrijpen verwacht.

03.30 - Leidse farmaceut Janssen hoopt op groen licht voor coronavaccin

Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin tegen het coronavirus. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen in Leiden. Als het oordeel positief is, kan de Europese Commissie binnen een paar uur besluiten dat het middel op de markt mag komen.

03.30 - Kermisbranche demonstreert in zes steden voor versoepeling

Kermisexploitanten en hun gezinnen gaan in zes steden demonstreren voor verbetering van hun financieel benarde positie. Om elf uur donderdagochtend overhandigen zij in Breda, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert symbolisch hun lege agenda's en portemonnees aan de burgemeesters, 'kermiswethouders' en politici. Het protest wordt ondersteund door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) en de Nederlandse Kermisbond (NKB).

02.41 - GGD: teststraat niet bedoeld voor school, festival of stadion

De GGD is niet van plan mensen zonder coronaklachten te gaan testen, bedoeld om ze met een testbewijs veiliger te kunnen laten deelnemen aan het sociale leven. Dat zegt GGD-voorman André Rouvoet in Trouw. Rouvoet wijst erop dat de GGD-capaciteit primair bedoeld is voor de bestrijding van het coronavirus. Hij waak ervoor de capaciteit te gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding. De publieke gezondheid, daar ligt de opdracht van de GGD,, benadrukt Rouvoet.

00.01 - Vorig jaar 36.000 bekeuringen vanwege overtreding coronamaatregels

Politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) hebben vorig jaar ruim 36.000 bekeuringen uitgeschreven voor overtreding van de coronamaatregelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Na beoordeling door het OM is in iets meer dan 22.000 gevallen een boete opgelegd. Hiertegen kwamen ruim 7.000 mensen in verzet, omdat ze het niet eens waren met de straf, dat is iets meer dan dertig procent. Normaal gaat zo'n elf procent van de mensen in verzet.

00.01- Sterkste krimp transportsector sinds financiële crisis

De Nederlandse transportsector heeft afgelopen jaar de omzet flink zien dalen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel 2020 kwam de omzet 11,6 procent lager uit vergeleken met 2019. In het tweede kwartaal was dit meer dan een vijfde minder, in de maanden juli tot en met september rond de vijftien procent minder. In de laatste drie maanden bleef de omzet 8,3 procent achter bij die in 2019.

23.08 - Twee vaccinatielocaties in noorden Noord-Holland dicht om storm

Twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland blijven donderdag dicht vanwege de verwachte storm. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. GGD Hollands Noorden zegt dat de beslissing om te sluiten is genomen op advies van de verhuurder van de tenten. Ongeveer 1100 prikafspraken zijn afgezegd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.