6 vaccinatielocaties gaan bijna open: hier haal jij (binnenkort) je prik

De GGD’s in Brabant schalen achter de schermen flink op voor als er straks voldoende vaccins zijn. Voor eind mei openen nog zes locaties in Brabant hun deuren. Hier kun je zien waar jij straks voor een prik terechtkunt.

Op dit moment prikken GGD’s op 11 plekken in Brabant, al draaien ze daar nog lang niet op volle capaciteit. Dat kan pas als meer grotere vaccinleveringen aankomen, zeggen de GGD's. Om goed voorbereid te zijn, wordt de laatste hand gelegd aan zes nieuwe locaties.

Nieuwe locaties

Deze locaties gaan voor eind mei open:

Bosschenhoofd

Almkerk

Roosendaal

Helmond

Uden

Boxtel

Verder sluit binnenkort een locatie in Helmond, omdat deze wordt vervangen door een nieuwe XL-locatie. In totaal zijn er dus straks zestien priklocaties in Brabant.

Bekijk op de kaart alle precieze vaccinatielocaties, openings- en sluitingsdata. Klik op een locatie voor meer info:

Uitgesteld

Eigenlijk zou Breda International Airport al in april open gaan, maar doordat er niet genoeg vaccin beschikbaar is wordt het pas begin mei. De hangar in Bosschenhoofd waar de priklocatie is gevestigd is al helemaal ingericht en klaar om mensen te ontvangen.

Half maart bracht Omroep Brabant al een bezoek, toen de locatie zo goed als klaar was:

Dichtbij huis of verder weg

“We vinden het belangrijk dat mensen straks dichtbij huis geprikt kunnen worden”, benadrukt een woordvoerder van GGD West-Brabant. "Het is een enorme operatie, ook het zoeken naar personeel. Alleen wij hebben al honderden extra mensen aangenomen."

GGD Hart voor Brabant en West-Brabant kiezen ervoor om meer locaties verdeeld over hun gebied in te richten. Zodat inwoners niet al te ver hoeven te reizen voor een prik, is de gedachte.

Bij GGD Brabant-Zuidoost doen ze dat anders. Daar hebben ze inmiddels priklocaties in Valkenswaard en Best gesloten. Een geplande vaccinatiehal in Bladel gaat niet door. In plaats daarvan richten ze twee zogenaamde XL-locaties in. Eentje in Eindhoven en een ander aan de Haverdijk in Helmond.

Efficiënter werken

Het grote wachten is volgens de GGD’s op meer vaccins. De instanties zeggen al een poos klaar te zijn om het tempo op te voeren. Zo hebben ze het prikproces efficiënter ingericht. Hierdoor kunnen prikkers geen 20, maar tot wel 60 inentingen per uur zetten. Uiteindelijk hopen de GGD’s zeven dagen per week te gaan prikken.

Tot nu toe zijn er in heel Nederland ongeveer 3,9 miljoen prikken gezet. In dit getal zijn ook de tweede prikken meegenomen. De grootste groep Nederlanders wordt door de GGD gevaccineerd. Verder worden mensen in ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en in huisartspraktijken ingeënt.

