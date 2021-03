Dit zijn de plekken waar jij (binnenkort) een vaccinatieprik kunt krijgen

Wachten op privacy instellingen... De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (foto: GGD West-Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze priklocaties zijn (bijna) klaar, maar het wachten is op meer vaccins

Om ervoor te zorgen dat in juli iedereen zijn eerste coronaprik heeft gehad, richt de GGD in Brabant tenminste zestien vaccinatielocaties in. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge hoopt dat daarmee zijn recente vaccinatiebelofte wordt waargemaakt. Hier kun je zien waar jij straks voor een prik terechtkunt.

Raymond Merkx & Joris van Duin Geschreven door

Op dit moment prikken GGD’s op elf plekken in Brabant, al draaien ze daar vaak nog niet op volle capaciteit. In april en mei wordt het vaccinatietempo volgens de overheid flink verhoogd. Dat kan pas als meer grotere vaccinleveringen aankomen. Om goed voorbereid te zijn, schalen de GGD’s achter de schermen stevig op.

Nieuwe locaties

Zo is vorige week nog een locatie in Berghem geopend, goed voor 800 prikken per dag.

Binnenkort volgen waarschijnlijk ook prikplekken in:

Almkerk,

Waalwijk,

Boxtel,

Roosendaal,

Breda Airport,

Uden.

“We vinden het belangrijk dat mensen straks dichtbij huis geprikt kunnen worden”, benadrukt een woordvoerder van GGD West-Brabant. "Het is een enorme operatie, ook het zoeken naar personeel. Alleen wij hebben al honderden extra mensen aangenomen."

Bekijk op de kaart alle vaccinatielocaties, openings- en sluitingsdata. Klik op een locatie voor meer info:

GGD Hart voor Brabant en West-Brabant kiezen ervoor om locaties verdeeld over hun gebied in te richten. GGD Brabant-Zuidoost stapt over op twee zogenaamde XL-locaties, in Eindhoven en aan de Haverdijk in Helmond. Eind april moeten deze af zijn en 30 tot 35 priklijnen huisvesten.

Met het opengaan van deze grotere locaties komen kleinere prikhallen, zoals die in Valkenswaard en in Sporthal De Braak in Helmond te vervallen. De hal in Best is al dicht.

Efficiënter werken

Het grote wachten is volgens de GGD’s op meer vaccins. De instanties zeggen al een poos klaar te zijn om het tempo op te voeren. Zo hebben ze het prikproces efficiënter ingericht. Hierdoor kunnen prikkers geen 20, maar tot wel 60 inentingen per uur zetten.

Tot nu toe zijn er in heel Nederland ongeveer 2,4 miljoen vaccinaties gezet, waarvan 1,6 miljoen door de GGD. Verder worden mensen in ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en in huisartspraktijken ingeënt. Deze week staan 416.000 vaccinaties op de planning.

