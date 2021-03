Tientallen jongeren vrijuit na oudejaarsrellen Breda, justitie baalt

Eén van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Tientallen relschoppers die tijdens de jaarwisseling 2019-2020 een chaos veroorzaakten in de Bredase wijk Hoge Vucht, worden daar niet voor gestraft. Er is te weinig bewijs om alle verdachten voor de rechter te slepen, zegt het Openbaar Ministerie. “Het is echt heel erg zuur.”

Goed nieuws rond de opsporing van de daders is er nauwelijks. Nou ja, twee verdachten, beide minderjarig, moeten zich binnenkort wél verantwoorden voor de rechter, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). “Maar meer zijn het er niet.” De reden is vrij simpel: er is niet voldoende bewijs om de tientallen andere verdachten te vervolgen.

'Lastig te verteren'

Volgens het OM komt dat met name door een gebrek aan camerabeelden. “Anders dan tijdens de recente rellen in Eindhoven, zijn er weinig camerabeelden. Tijdens die rellen waren mensen uitgerust met body cams en dergelijke. Maar hier was dat niet zo. Dat maakt vervolging heel lastig.”

En dat is lastig te verteren, zegt Leo van den Berg, voorzitter van de wijkraad Breda Noord. Hij noemt de uitkomst bijzonder zuur, maar ook begrijpelijk. “Natuurlijk, het is echt heel jammer dat dit het resultaat is. Maar we hebben in Nederland een goedwerkend rechtssysteem. Er moet natuurlijk wel bewijs zijn, enkel dan is er een serieuze kans die mensen veroordeeld te krijgen.”

Hij hoopt vooral dat in de toekomst al van tevoren wordt ingegrepen. “Ik denk dat dit een hele duidelijke waarschuwing is: men moet dit vooraf al proberen te voorkomen.”

Spoor van vernielingen

Tijdens de jaarwisseling werd er in Breda een spoor van vernielingen aangericht. Burgemeester Depla zei daarna een algeheel vuurwerkverbod in de Bredase wijk Hoge Vucht te overwegen.

Want vooral in de wijk Hoge Vucht was het die nacht dus raak. De politie kwam daarheen omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op de Wensel Cobergherstraat. Toen agenten de straat in reden, werden ze opgewacht door groepjes jongeren met zwaar vuurwerk en brandbommen. Die werden vervolgens naar de agenten gegooid. Ook een bus en bushokjes moesten het ontgelden.

Uit beelden blijkt volgens de politie heel duidelijk dat het om een gerichte actie tegen agenten gaat. Meerdere malen werd de hulp van het publiek gevraagd in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

