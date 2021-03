Wachten op privacy instellingen... Monique van Lieshout. Volgende Vorige vergroot 1/2 'Dat mogen wij niet van mama', zoontjes Monique troffen verdachte mannen

De schrik zit er bij sommige ouders met jonge kinderen in Bladel goed in. Twee mannen in een grijs busje benaderden enkele weken geleden kinderen en boden ze geld aan om in te stappen en de weg te wijzen. “Ik vind het best moeilijk om haar nu weer alleen de deur uit te laten gaan”, zegt moeder Nelleke van Eekert over haar dochter.

Jan Waalen & Joris van Duin Geschreven door

Volgens de politie waren er ook in Eindhoven en Veldhoven 'verdachte situaties'.

Het was 23 februari toen de 9-jarige dochter van Van Eekert uit Bladel naar huis rende. Kort daarvoor waren zij en een vriendinnetje vlakbij het Albrecht Rodenbachplein aangesproken door een man bij een grijs busje. Ze konden geld verdienen als ze in zouden stappen en hem de weg zouden wijzen, vertelt de moeder.

Een week eerder was iets soortgelijks gebeurd bij twee jongens. Dat verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje in het dorp. En dus besloot Van Eekert dit ook met haar dochter te bespreken.

"Ze kwam thuis en zei dat ze het grijze busje gezien had."

“We hebben afgesproken dat ze niet moet meegaan en hard moet weglopen en geluid moet maken. Dat heeft ze gelukkig gedaan”, stelt Van Eekert. “Ze kwam thuis en zei dat ze het grijze busje gezien had. Ze was er in eerste instantie best van onder de indruk. Nadat ik haar tot rust bracht, heb ik de politie gebeld. Ze kon een signalement geven van de man naast het busje. In het busje zat ook iemand, maar die heeft ze niet kunnen zien omdat de ramen geblindeerd waren.”

Moeder Monique van Lieshout herkent het verhaal direct. Op 17 februari waren het namelijk haar jonge zoons die aangesproken werden door twee mannen in een grijs busje. Eerst met de vraag of ze zich wilden opdrukken voor tien euro. Daarna of ze hen wilden volgen. “'Nee, dat mogen wij niet van mama', zei mijn jongste. Die heeft dus goed geluisterd.” Volgens Van Lieshout zag iemand de man met een tientje in de lucht zwaaien. “Die mannen wisten toen niet hoe snel ze weg moesten komen.”

"Ik moet er niet aan denken dat er iets met mijn zoons gebeurt."

Naar de bedoelingen van het tweetal kan Van Lieshout alleen maar gissen. “Maar ik moet er niet aan denken dat er iets met hen gebeurt. Mijn zoons zijn niet echt bang, maar bellen wel elke keer als ze een grijs busje zien. Dan leg ik uit dat die mannen niet in alle grijze busjes zitten.”

Nelleke van Eekert heeft er naar eigen zeggen een paar nachten slecht van geslapen. Gelukkig lijkt haar dochter er nuchter onder te blijven. “’Als ik hem weer zie ren ik gewoon weer hard weg’, zei ze. Het is een stoere meid. Ik ben trots op haar.”

Toch is Van Eekert er niet helemaal gerust op. “Ik vind het best moeilijk om haar nu weer alleen de deur uit te laten gaan. Je moet haar weer loslaten, maar dat is lastig”, zegt de Bladelse. Volgens haar doen ouders in de buurt er verstandig aan om de voorvallen te bespreken met hun kinderen. “Je moet de kinderen niet bang maken, maar je moet het er wel over hebben. Leg ze uit wat ze moeten doen als een vreemde hen aanspreekt.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.