Componist van Arcade gaat met Zwitsers liedje opnieuw voor Songfestivalwinst

Voor componist Wouter Hardy uit Den Bosch lijken dromen uit te komen. Twee jaar geleden pakte hij met Duncan Laurence en het liedje Arcade de winst op het Eurovisiesongfestival. Nu is hij opnieuw favoriet voor de eindzege, met de Zwitserse bijdrage. Met Tout l'univers van zanger Gjon's Tears staat de componist bovenaan bij de bookmakers.

In zijn studio aan de Tramkade klapt Wouter de laptop open. De clip van de Zwitserse bijdrage staat sinds woensdagmiddag op Youtube en de reacties stromen binnen. Met een mix van verbazing en enthousiasme leest hij ze voor: “Pure kunst! Dit is fantastisch! Dit verdient 100 procent de winst. Kan niet wachten om hem live te zien. Zijn f*cking stem! Ik ben geschokt. Oh wow! Gjon’s Tears komt voor de winst!”

"Dit is precies wat je wilt natuurlijk."

Een dag later kan Wouter Hardy het allemaal nog niet echt bevatten: “Ik heb hier zo lang en zo hard aan gewerkt. Dan is dit precies wat je wilt natuurlijk. Je wilt mensen raken en dan zie je dat het heeft gewerkt. Dat maakt me echt heel trots.”

Helemaal verrassend was het niet, natuurlijk, dat een songfestivaldeelnemer bij Wouter zou aankloppen voor een herhaling van het succes van Arcade. Toch was het niet zijn ambitie nog eens voor het songfestival te werken, legt hij uit: “Arcade was ook niet voor het songfestival gemaakt. Maar het nummer dat Gjon’s Tears vorig jaar voor Zwitserland had, sprak me aan. Dus toen hij me vroeg of hij iets voor hem wilde schrijven, heb ik toegezegd.”

Arcade werd nog in een studio aan de Rotterdamse Maaskade gecomponeerd. Maar van de winst van dat lied kon Wouter een splinternieuwe studio bouwen dichter bij zijn Boxtelse roots: in Den Bosch. Om te laten zien hoe Tout l’univers ontstond, loopt hij de studio uit. “Hier lag een heel lange kabel”, zegt hij, als hij via de gezamenlijke lunchruimte naar een groot, licht vertrek loopt: “Ik heb heel veel mensen uitgenodigd. Een koor, uit Brussel. Ik moest natuurlijk Franstalige mensen hebben, die ken ik niet één twee drie.”

Hij wijst om zich heen: “Het stond hier helemaal vol. De piano, de strijkers, het koor en drums. Doordat we hier alles opnamen, werd het echt één sound.”

"Ik wil wel winnen. Ik ga uiteraard alleen voor de winst."

Het songfestival is niet Wouters enige ambitie. Onder de naam artiestennaam HRDY werkt hij aan zijn eigen album. Iedere maand verschijnt er een nieuw nummer op Spotify. En er is een kans dat hij als pianist naast Gjon's Tears verschijnt op het songfestivalpodium.

Met de lovende reacties op het lied dat van Zwitserland, lonkt een vrij uniek vooruitzicht: een tweede winst op het Eurovisiesongfestival. Toch blijft Wouter bescheiden: “Ik ben al lang blij dat het lied zo goed is ontvangen, dat vind ik voor nu het belangrijkst.”

Maar de overeenkomsten zijn treffend. De reacties nu lijken op die twee jaar geleden op Arcade. En ook Arcade schoot na de bekendmaking al snel naar de eerste plaats bij de bookmakers en bleef daar tot het einde staan. “Tuurlijk wil ik winnen”, geeft hij toe. “Maar je moet wel een beetje bescheiden blijven, ook in de muziekwereld.” Hij lacht: “Maar ik wil wel winnen. Ik ga uiteraard alleen voor de winst.”

