Zonneautobedrijf Lightyear haalt 40 miljoen aan investeringen binnen

Bouwer van auto's op zonne-energie, Lightyear in Helmond, heeft 40 miljoen euro aan investeringen binnengehaald. Ook maakt het bedrijf bekend een beursgang te onderzoeken. Lightyear zegt eveneens dicht bij een keuze te zitten voor een bedrijf dat de auto gaat maken.

Het Helmondse bedrijf wil de auto graag in Nederland maken. Volgens een woordvoerster zit Lightyear in de laatste fase van de gesprekken met meerdere kandidaten. Voor de zomer moet bekend zijn wie de auto gaat maken. "De kandidaten zijn allemaal Europese bedrijven."

Naar de beurs De eerste leveringen van de zonneauto zullen nog vrij exclusief zijn. De auto kost nu 150.000 euro. Voor een mogelijkheid om de auto voor de massa mogelijk te maken onderzoekt het bedrijf of het aandelen kan gaan uitgeven. Doel van het bedrijf is om de auto betaalbaarder te maken, zo rond de 50.000 euro of nog minder.

Naar Born?

De wens van Lightyear om de zonneauto in Nederland te produceren en het feit dat BMW in 2023 gaat stoppen in het Limburgse Born, voedt speculatie dat Lightyear voor die plek zal kiezen. Maar het bedrijf wil dat niet bevestigen en doet geen uitspraken over de kandidaten voor de productie van de zonneauto.