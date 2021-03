Met je auto door 't stembureau en andere manieren om coronaproof te stemmen

Wachten op privacy instellingen... De stemstraat aan de Vaartweg in Oudenbosch (foto: Erik Peeters). In de stemstraat is de route met pylonen uitgezet (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/4 Met je auto door het drive-in stembureau, zo gaat dat

Stemmen vanuit je veilige bubbel in de auto. Het kan volgende week op verschillende plekken in onze provincie in de 'stembureau drive-thru'. Ook in Oudenbosch zijn ze helemaal klaar voor de coronaproof Tweede Kamerverkiezingen. Omroep Brabant maakte een testrondje, mét rood potlood.

“Het is een hele makkelijke manier om mensen te laten stemmen. Zeker in deze tijd met de coronamaatregelen”, legt Marjolein Bömer van de gemeente Halderberge uit. Mensen die tot een risicogroep behoren en niet op een andere manier kunnen stemmen, zijn vooral maandag en dinsdag welkom in het drive-in stembureau.

"Stage bij een fastfoodrestaurant vonden wij niet nodig."

Vorig jaar werd op deze manier al gestemd tijdens de herindelingsverkiezingen in Vught. Volgende week wordt dit succes voortgezet in onder meer Tilburg (Reeshof), Oss (sportpark de Rusheuvel en Breda (parkeerplaats NAC-stadion en evenementenlocatie Breepark). In Oudenbosch is het drive-thru stembureau tijdelijk ondergebracht in de gemeenteloods aan de Vaartweg.

Het principe is hetzelfde als bij een normaal stembureau alleen wat ruimer opgezet. Om je stem uit te brengen, hoef je de auto dus niet uit. Na binnenkomst geef je je stempas aan een lid van het stembureau. Nadat die jouw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd, krijg je het stembiljet. Daarna vul je achter het stuur het formulier in dat tenslotte door een medewerker in de stembus wordt gestopt.

Grote hamburgerketens hebben decennia lang ervaring met het drive-in concept. Een snuffelstage bij zo’n fastfoodrestaurant was daarom denkbaar. Maar dat zagen de stembureauleden niet zitten. “Dat vonden wij niet nodig”, lacht Marjolein.

"We gaan bekijken hoe het ons bevalt."

Niet alleen automobilisten maar ook voetgangers en fietsers kunnen terecht in het stembureau. Zij stemmen in de normale stemhokjes in de loods. Dat geldt overigens ook voor eventuele passagiers die in de auto zitten. In verband met het stemgeheim mag er namelijk maar één persoon in de auto stemmen.

Of de drive-in een blijvertje wordt, hangt af van het succes volgende week. Marjolein: “We gaan bekijken hoe het hier maar ook in andere gemeentes bevalt. Mogelijk dat we het de volgende jaren ook gaan doen.”

Het drive-in stembureau is zoals andere stembureaus geopend van maandag 15 tot en met woensdag 17 maart van half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds.

Nog even de belangrijkste regels om coronaproof te stemmen op een rij:

Voor stemmers die tot de risicogroepen behoren zijn in veel gemeenten de stemlokalen maandag en dinsdag al open.

Stemmers van 70 jaar of ouder konden tot vrijdagmiddag 17.00 uur per post stemmen.

Wie dat vergeten is. kan het stembiljet tot 17 maart 21.00 uur inleveren op het gemeentelijk afgiftepunt.

Ga je stemmen in het stemlokaal dan moet je de gezondheidscheck die bij de stempas zit invullen en meenemen.

Twijfel je over jouw gezondheid, machtig dan iemand anders om jouw stem uit te brengen.

De stemlokalen kunnen op andere plekken zijn dan normaal. Zoals de stembureau drive-thru .

Alle stembureaus hebben een aparte in- en uitgang.

In alle stemlokalen wordt 1,5 meter afstand gehouden.

Er is handdesinfectie beschikbaar .

Een mondkapje dragen is verplicht .

De stemhokjes worden elk halfuur schoongemaakt.

Leden van het stembureau dragen ook wegwerphandschoenen.

Het rode potloodje mag worden meegenomen of wordt na de verkiezingen hergebruikt.

De avondklok die om 21.00 uur ingaat, geldt niet voor stemmers die net gestemd hebben.

Weet jij nog niet op wie je je stem gaat uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Kijk dan zaterdag 13 maart om halfzeven naar het Debat van het Zuiden bij Omroep Brabant. Een debat met landelijke lijsttrekkers van de zeven grootste partijen over Brabantse thema's.

Lees alles over de Tweede Kamerverkiezingen op onze themapagina omroepbrabant.nl/verkiezingen.

