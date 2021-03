Eigenaren halen paarden op na brand bij manege in Hilvarenbeek

Een aantal eigenaren van paarden en pony's is vrijdagavond naar de manege in Hilvarenbeek gekomen om dieren op te halen. Bij de manege woedde korte tijd brand. Alle paarden en pony's konden op tijd gered worden. Mensen werden door de politie tegengehouden, omdat er asbest bij de brand vrijkwam.

Eén van de eigenaren is Kicky, die haar twee pony’s zelf kwam ophalen. Kicky woont in de buurt van de manege. “Toen ik van de brand hoorde, ben ik er meteen naartoe gegaan. Dan is de avondklok even niet meer zo belangrijk”, vertelt ze.