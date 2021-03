Ranomi Kromowidjojo verbetert twaalf jaar oud record op de vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo (foto: VI Images). vergroot

Ranomi Kromowidjojo heeft een twaalf jaar oud Nederlandse record verbeterd. Op de 50 meter vlinderslag klokte de Eindhovense zwemster 25,24 seconde. Dit was 0,04 seconde sneller dan de vorige toptijd van Marleen Veldhuis. ‘Kromo’ kwam tot haar prestatie tijdens testwedstrijden in het Sloterparkbad in Amsterdam.

"Het was niet echt onverwacht, maar wel verrassend. Ik zat er al even op te azen. Ik ben er heel erg blij mee”, aldus de 30-jarige Kromowidjojo. "Ik zat er al een paar keer dichtbij. Begin december zwom ik 25,32 tijdens de Rotterdam Qualification Meet. Het leuke is dat Marleen toentertijd ook hier het record pakte. Alleen was dat nog in de tijd van de snelle wedstrijdbadpakken.” Marleen Veldhuis was er rap bij om op Instagram haar voormalige teamgenote te complimenteren.

Weertman tevreden 'ondanks' achtste plaats

Kromowidjojo’s partner Ferry Weertman was ondanks een achtste plaats bij een wereldbekerwedstrijd in Doha tevreden. Het was zijn eerste wedstrijd in het open water in ruim een jaar. De olympisch kampioen van Rio 2016 werd achtste. Hij tikte bijna 14 seconden na de Franse winnaar Marc-Antoine Olivier als achtste aan.

"Ik heb de race mooi verdeeld, zoals ik dat wilde", zei Weertman. "Ik begon achteraan en heb me langzaam naar voren gewerkt. Ik maakte wel een tactische fout door veel boeien aan de buitenkant te nemen, terwijl je minder meters zwemt als je de binnenkant pakt. Dat zijn van die dingen waar je dan net iets minder scherp in bent als je zo lang niet hebt geracet.” Reden voor zorgen in de aanloop naar Tokio is dat niet voor Weertman. "Ik heb in het verleden ook niet veel World Cups gewonnen. Het was fijn om hier weer lessen te kunnen trekken, om alles weer scherp te krijgen." De olympisch kampioen wilde vooral ondervinden hoe hij zijn voorbereiding het beste kan aanpassen aan de coronamaatregelen.

Warming-up met mondkapje

De warming-up deed Weertman overigens met een mondkapje op, iets wat vermoedelijk ook in Tokio zal moeten. "In het begin was dat niet zo erg, maar aan het einde, toen het wat intensiever werd, merkte ik wel dat ik het wat benauwd kreeg. Dat gaan we ook weer evalueren richting de Spelen." Weertman doet in mei mee aan de EK in Boedapest en zwemt daarna richting de Spelen wellicht nog een wereldbekerwedstrijd.

