Vechtpartij op azc in Oisterwijk, bewoner gewond

Het azc in Oisterwijk (foto: archief). vergroot

Bij een vechtpartij op het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk is zaterdagnacht een bewoner gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervanuit dat bekend is welke vier verdachten hiermee te maken hebben gehad. De recherche is bezig met een onderzoek.

Rond drie uur werd bij de politie gemeld dat er meerdere personen aan het vechten waren in het azc aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. Er zou met onder meer stokken zijn geslagen. Diverse politiewagens en een hondengeleider zijn op de melding afgekomen. Ook een ambulance werd ingeschakeld. Toen ze er aankwamen, was de vechtpartij voorbij en zagen ze de gewonde bewoner liggen. Een zoekactie naar de verdachten leverde niets op.

