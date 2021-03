Lawaaiprotesten op zes plekken in Brabant voor beter klimaatbeleid

Ook in Tilburg wordt gedemonstreerd (foto: Raymond Merkx). Demonstraten verzamelen zich in Den Bosch (foto: Lola Zopfi). Een demonstrant in Den Bosch (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/3 Ook in Tilburg wordt gedemonstreerd (foto: Raymond Merkx).

Op zes plekken in Brabant wordt zondagmiddag geprotesteerd voor een 'eerlijk en daadkrachtig' klimaatbeleid. De demonstraties zijn in Breda, Den Bosch, Eersel, Eindhoven, Waalre en Tilburg. De timing is niet toevallig: over een paar dagen zijn de verkiezingen.

De demonstraties beginnen zondagmiddag om twee uur. Een uur later wordt het 'klimaatalarm' geluid. Een minuut lang maken demonstranten dan lawaai met trommels, bellen en door te schreeuwen. Ook worden verschillende kerkklokken geluid.

"Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland. De overheid moet erop toezien dat bedrijven hun verantwoordelijk nemen om te verduurzamen", zo schrijven de demonstraten. Ook willen ze dat 'gezond eten, duurzaam reizen, wonen in een goede woning en groene banen bereikbaar zijn' voor iedereen.

Een demonstrant in Tilburg (foto: Raymond Merkx). vergroot

Stilstaand protest

Vanwege corona gaat het om een stilstaand protest. Ook is het maximaal aantal demonstranten beperkt. Zo mogen op de Markt in Eersel maximaal 150 mensen demonstreren, op de Pettelaarse Schans in Den Bosch 250 en in Eindhoven maximaal 271. In Den Bosch en Eindhoven was het maximaal aantal toegestane inschrijvingen volgens de organisatie al behaald. Bovendien zijn de demonstraties ook live te volgen via internet.

Het gaat om een landelijke actie. In totaal wordt op ruim 40 plekken gedemonstreerd. Het protest wordt georganiseerd door de zogenaamde Klimaatcrisis Coalitie. Daarin zitten onder andere: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, Extinction Rebellion en talloze andere organisaties.

Bekijk op de kaart waar de demonstraties precies bij jou in de buurt zijn. Klik op een locatie voor meer informatie:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.