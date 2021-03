Kritiek op Roy Donders vanwege reis naar Istanboel: 'Waarom is hij daar?'

Roy Donders (foto: Roy Donders). vergroot

Roy Donders opent pas op 22 maart een nieuwe schoonheidskliniek in Tilburg maar op Facebook laat hij weten dat hij al aan het werk is, in Turkije. "Wat heerlijk hier in Istanboel. Morgen ontvang ik mijn eerste cliënten hier", zo zegt Donders zaterdagavond. De Facebook-post levert veel kritiek op.

Op het bericht wordt massaal gereageerd. Hoewel hij ook steun krijgt, zijn veel mensen kritisch.

Waarom is hij daar?

"Gewoon thuis blijven moeten we allemaal. Maar die BN'ers denken dat ze wat meer zijn", zegt iemand. "Waarom is hij daar? Wij moeten ons aan de coronaregels houden, hij dus ook", zegt een ander. Ook nemen mensen het voor hem op. "Voor werk mag je naar het buitenland", legt iemand uit.

De voormalige Stylist van het Zuiden zegt zelf te helpen bij de begeleiding bij cosmetische ingrepen die door erkende plastische chirurgen worden uitgevoerd. Hij heeft ook diverse certificaten om zelf behandelingen uit te voeren.

Kritiek op nieuwe look

Roy Donders, die eerder ook zelf schoonheidsbehandelingen in Turkije onderging, krijgt op Facebook ook kritiek op zijn broek en op zijn nieuwe look. "Je begint een beetje op Rasti Rostelli te lijken."

