Roy Donders weet niet van ophouden: alle hoogte- en dieptepunten op een rij

Roy Donders heeft met zijn 30 jaar al heel wat beroepen uitgeoefend. Binnenkort komt er daar nog één bij. Donders begint namelijk een eigen schoonheidskliniek in Tilburg. De Tilburger weet duidelijk niet van ophouden. Een overzicht van wat hij zoal gedaan heeft.

Donders begon zijn carrière in 2010 met zijn eigen kledingwinkel Rojami's in Groenewoud. Daarnaast ging hij ook aan de slag als kapper en stylist, waarbij hij zich vooral richtte op vrouwen uit volksbuurten en woonwagenkringen.

In 2012 zagen we de stylist voor het eerst op televisie verschijnen in het programma Gypsy Girls, waarin de woonwagengemeenschap in Nederland een aantal weken wordt gevolgd. Donders won hier de harten van kijkers en kreeg al snel daarna zijn eigen realityshow: Roy Donders: Stylist van het Zuiden. Dit programma startte in 2013 en was goed voor zes seizoenen.