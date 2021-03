Wachten op privacy instellingen... Eric van Schagen, voorman van VNO-NCW Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 'Geen woorden maar daden vanuit Den Haag', pleit lokale voorzitter VNO-NCW

Het is tijd dat Den Haag de daad bij het woord voegt wat betreft de steun aan Brabant. Daarvoor pleit Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, naar aanleiding van het Debat van het Zuiden. "Het zijn al vijf à tien jaar lang meer woorden dan daden", zegt hij in talkshow KRAAK.

Rebecca Seunis Geschreven door

"In woorden krijgen we ontzettend veel steun uit Den Haag maar dat hebben we niet altijd nodig. Wat moet je met die woorden? Ik vond het opvallend dat iedereen eigenlijk zijn reclamefilmpje van Brabant afdraaide zonder dat ie daar echt inhoud aan kon geven. Ik vind dat er echt dingen moeten gebeuren hier", zegt hij daags na het debat.

Hij legt uit: "We hoeven echt niet overal hulp voor te krijgen. De hightech-sector kan zichzelf prima aan de gang houden. Maar ik zou graag hebben dat de punten die echt in Brabant leven, zoals woningprijzen en infrastructuur, dat daar meer aandacht en geld voor komt. Want aan dat soort zaken, wordt nu niet veel gedaan."

"Er moet meer in kennis worden geïnvesteerd."

Ook ziet hij een verschil tussen de aanpak in de Randstad en die in Brabant. "Bijvoorbeeld het hoogwaardig openbaar vervoerplan van de provincie. Als je dat vergelijkt met de Noord/Zuidlijn, dan voel ik dat verschil tussen wat er in projecten en daden in de Randstad wordt gestopt en wat er in Brabant wordt gestopt."

Investeren in kennis is volgens Van Schagen de sleutel. "Ik denk dat Den Haag zich goed moet realiseren dat we op een toppunt zitten van de hightech-industrie, maar dat dat niet voor eeuwig is. En dat zit in de kraamkamer van de kennis. Dus ik denk dat er veel meer in kennis moet worden geïnvesteerd. Onderwijs is de basis van het succes. Daarmee leg je het beste fundament voor de komende vijf tot tien jaar."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.