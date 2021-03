Coronanieuws: meer coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, drie doden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 310 coronapatiënten opgenomen, 21 meer dan zondag.

In de afgelopen 24 uur overleden werden dertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, drie coronapatiënten overleden.

Nederland stopt uit voorzorg voorlopig met vaccin van AstraZeneca, bijna 289.000 AstraZeneca-prikafspraken moeten worden afgezegd.

Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het AstraZeneca-vaccin, 'waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol speelde'

12.10 - Scholen dicht vanwege corona-uitbraak

Twee basisscholen in Brabant zijn deze maandag niet opengegaan. Reden is de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om NBS De Hoogakker in Breda en De Beekgraaf in Nistelrode. Alle ouders zijn zondagavond ingelicht. De schooldirecties overleggen met de GGD. In de mail aan de ouders meldt de directie van De Hoogakker dat het besluit is genomen 'uit zorg voor de veiligheid van de kinderen en ons personeel.' In Nistelrode zijn kinderen van drie groepen besmet.

11.54 - Combinatie stolling én tekort bloedplaatjes 'zeldzaam en typisch'

De combinatie van gezondheidsklachten die aanleiding gaf om ook in Nederland tijdelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca, is heel specifiek en zeldzaam. Enkele Scandinaviërs kregen in de dagen na hun prik last van ernstige bloedstollingen en een tekort aan bloedplaatjes. Terwijl bloedplaatjes juist nodig zijn om het bloed te laten stelpen bij verwondingen. "Dat is inderdaad tegenstrijdig", beaamt voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). "Het is een heel zeldzaam en typisch beeld."

11.39 - ActiZ is zeer bezorgd over opschorten AstraZeneca-vaccin

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ heeft begrip voor het besluit van zorgminister Hugo de Jonge om het prikken met AstraZeneca tijdelijk te staken. "We snappen dat de minister het zekere voor het onzekere neemt, we wachten het even af. Maar we zijn hier wel zeer bezorgd over", reageert een woordvoerder van de organisatie. Hij wijst erop dat het besluit vooral medewerkers in de thuiszorg treft. "Die stonden klaar voor het AstraZeneca-vaccin."

11.04 - ROAZ-cijfers

Het totaal aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de voorbije 24 uur weer toegenomen. Maandagochtend waren er 310 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, 21 meer dan zondag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. Het voorbije etmaal zijn er dertig nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Daar staat tegenover dat tien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Twee patiënten zijn overgeplaatst en drie coronapatiënten overleden de afgelopen 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen.

09.52 - Lareb: 'Tien meldingen van mogelijke trombose na AstraZeneca-vaccin'

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het AstraZeneca-vaccin, 'waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben gespeeld'. Lareb heeft echter nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar.

09.43 - Oosterhout scheldt huur sportaccommodaties kwijt

Voor alle sportverenigingen in Oosterhout wordt de huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties gedurende de lockdownperiode kwijtgescholden. Dat heeft het college van B&W besloten. Er konden de afgelopen maanden minder sportactiviteiten plaatsvinden en ook het sluiten van de sportkantines zorgt er voor dat een groot deel aan inkomsten wordt gemist. Dit heeft een grote impact op de inkomsten voor de verenigingen.

09.32 - VNO-NCW: 'Schulden ondernemers moeten langjarig uitgesmeerd worden'

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis met schulden kampen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij financiers moeten lang de tijd krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW in een interview met de Volkskrant. Thijssen zei geschrokken te zijn van plannen van politieke partijen om de lasten te verzwaren.

09.22 - Tijdelijk stoppen met AstraZeneca-vaccin verstandig , zeggen huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. "Het is goed om twee weken pauze te hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten en willen een helder verhaal hebben", reageert een woordvoerder van op het besluit.

08.45 - ANBO: verstandig om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccin

Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. "Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen. Als blijkt dat er wat mis is, heb je op tijd de boel stil gezet. Natuurlijk willen de 60 tot 65-jarigen zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar de twee weken vertraging moeten we voor lief nemen."

08.15 - AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca blijft in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het coronavaccin dat vanaf maandag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. De farmaceut stuurde zondagavond nog een veiligheidsrapportage naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een woordvoerster van AstraZeneca zegt de voorzorgsmaatregel te respecteren.

08.00 - 'Goede hoop dat vaccinatie niet vertraagt'

Zorgminister Hugo de Jonge heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die zondag werd aangekondigd niet te leiden tot vertraging van de vaccinatiecampagne. Dat zei hij in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat mensen na toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels.

07.55 - Tandartsen: 'Laat ons meehelpen bij vaccineren'

Tandartsen staan te trappelen om te helpen bij het vaccineren tegen het coronavirus. Ze hebben ervaring met prikken en beschikken over de infrastructuur om snel aan de slag te gaan. Dat zegt de KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, in de BNR Ochtendspits. De organisatie deed bij het ministerie van Volksgezondheid eerder al een aanbod om mee te helpen, maar zegt dat daarvan geen gebruik is gemaakt.

07.05 - Ruim 6500 nieuwe coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 6604 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er fors minder dan een dag eerder, toen er 10.790 nieuwe gevallen werden gemeld. In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 47 sterfgevallen tot 73.418.

05.45 - Bijna 289.000 AstraZeneca-prikafspraken moeten afgezegd worden

Het besluit om in de komende twee weken, tot en met zondag 28 maart, geen prikken te zetten met het vaccin van AstraZeneca, betekent dat er bijna 289.000 prikafspraken afgezegd worden. Dat blijkt uit cijfers van het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Op 28 maart zouden er in Nederland 639.075 mensen ingeënt zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut tegen 350.284 momenteel, zo is de prognose. Het verschil, 288.791 prikken, kunnen niet gezet worden door de beslissing.

05.35 - Huisartsen worden op de hoogte gebracht van AstraZeneca-besluit

Huisartsen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om uit voorzorg voorlopig te stoppen met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, laat de Landelijke Huisartsen Vereniging weten. Hoeveel afspraken de huisartsen de komende twee weken hadden staan, is vooralsnog niet bekend.

05.30 - Nederland stopt voorlopig uit voorzorg met vaccin van AstraZeneca

Nederland stopt tot en met zondag 28 maart met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Dat liet het ministerie van Volksgezondheid zondagavond weten. Het besluit wordt genomen uit voorzorg, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan. Minister Hugo de Jonge zei donderdag nog dat Nederland zou doorgaan met AstraZeneca. Enkele andere landen waren toen al uit voorzorg gestopt inentingen met dit coronavaccin.

05.20 - GGD blundert en geeft zorgmedewerker twee verschillende vaccins

De GGD Amsterdam heeft een vrouw gevaccineerd met coronaprikken van twee verschillende fabrikanten, meldt Hart van Nederland. De zorgmedewerker van zestig jaar werd begin februari ingeënt met het Pfizer-vaccin. Op 1 maart kreeg zij AstraZeneca. Dat is tegen de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld.

05.15 - FNV wil overheidsfonds voor met corona besmette zorgmedewerkers

De FNV wil dat er een fonds van de overheid komt voor zorg- en welzijnsmedewerkers die grote persoonlijke schade ondervinden van een coronabesmetting. Van de medewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, corona opliepen, zegt negentig procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart heeft financiële gevolgen of verwacht die, blijkt uit een enquête van de FNV en tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners.

05.00 - Rode Kruis Hulplijn inmiddels ruim 30.000 keer gebeld

De Rode Kruis Hulplijn, op 16 maart vorig jaar geopend toen de coronacrisis begon, wordt nog dagelijks zo'n vijftig keer gebeld. Inmiddels zijn er volgens het Rode Kruis al meer dan 30.000 telefoontjes over corona en daaraan verwante onderwerpen ontvangen. Na vooral veel praktische vragen in het begin merkt Het Rode Kruis dat mensen nu vooral een luisterend oor nodig hebben. "Zij voelen zich vaak eenzaam. Een gesprek zorgt dan voor wat verlichting."

04.00 - Burgemeesters vergaderen digitaal wegens verkiezingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergadert maandagmiddag digitaal. Dat is afgesproken omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplek in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.

03.30 - Stembureaus open, met name voor risicogroepen en kwetsbaren

Nederland gaat vanaf maandag naar het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maandagochtend openden om halfacht de allereerste stemlokalen, vooral voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Ook dinsdag gaat een beperkt aantal stemlokalen open voor deze groep. Deze dagen zijn er zo'n 1600 stembureaus beschikbaar. Woensdag zijn 9200 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland mag stemmen.

00.00 - GGD'en moeten 43.000 prikafspraken afzeggen door AstraZeneca-stop

De GGD'en moeten tienduizenden afspraken afzeggen nu besloten is om mensen voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat deze week om 29.000 prikafspraken en volgende week om 14.000 afspraken, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van de GGD'en.

De GGD'en gebruiken AstraZeneca om zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Degenen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de afspraak niet doorgaat.

Het besluit om het AstraZeneca-vaccin de komende tijd niet meer te gebruiken is uit voorzorg genomen, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.

