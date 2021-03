Coronanieuws: Nederland stopt voorlopig met vaccin van AstraZeneca

Foto: ANP vergroot

Ook deze maandag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nederland stopt uit voorzorg voorlopig met vaccin van AstraZeneca.

Bijna 289.000 AstraZeneca-prikafspraken moeten worden afgezegd.

Zorgminister Hugo de Jonge heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt

08.45 - ANBO: verstandig om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccin

Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. "Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet"', aldus de ouderenbond.

"Natuurlijk willen de 60 tot 65-jarigen graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar de twee weken vertraging moeten we voor lief nemen", aldus ANBO. De belangenorganisatie roept zorgminister Hugo de Jonge op om te kijken of door een herverdeling van de vaccins de periode dat deze ouderen niet worden ingeënt zo kort mogelijk kan zijn.

08.15 - AstraZeneca in nauw contact met gezondheidsautoriteiten

De Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca blijft in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het coronavaccin dat vanaf maandag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. De farmaceut stuurde zondagavond nog een veiligheidsrapportage naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een woordvoerster van AstraZeneca zegt maandag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op een beoordeling van het CBG. "De beslissing is niet aan ons. We respecteren de voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd. Daarom hebben we zondag ook ons onderzoek gedeeld."

08.00 - De Jonge: goede hoop dat vaccinatie niet vertraagt

Zorgminister Hugo de Jonge heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die zondag werd aangekondigd niet te leiden tot vertraging van de vaccinatiecampagne. Dat zegt De Jonge in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat mensen na toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels (trombose). Aanvankelijk zag Nederland daarin geen reden tot zorg, omdat trombose heel veel voorkomt. Dan is het "niet zo gek" dat ook gevaccineerden ermee te maken krijgen, aldus De Jonge.

07.55 - Tandartsen: laat ons meehelpen bij vaccineren

Tandartsen staan te trappelen om te helpen bij het vaccineren tegen het coronavirus. Ze hebben ervaring met prikken en beschikken over de infrastructuur om snel aan de slag te gaan. Dat zegt de KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, in de BNR Ochtendspits. De organisatie deed bij het ministerie van Volksgezondheid eerder al een aanbod om mee te helpen, maar zegt dat daarvan geen gebruik is gemaakt.

07.05 - Ruim 6500 nieuwe coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 6604 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er fors minder dan een dag eerder, toen er 10.790 nieuwe gevallen werden gemeld.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 47 sterfgevallen tot 73.418.

05.45 - Bijna 289.000 AstraZeneca-prikafspraken moeten afgezegd worden

Het besluit om in de komende twee weken, tot en met zondag 28 maart, geen prikken te zetten met het vaccin van AstraZeneca, betekent dat er bijna 289.000 prikafspraken afgezegd worden. Dat blijkt uit cijfers van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Op 28 maart zouden er in Nederland 639.075 ingeënt zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut, tegen 350.284 momenteel, zo luidt de prognose op het dashboard. Het verschil, 288.791 prikken, kunnen niet gezet worden door de beslissing.

Eerder op zondag liet de GGD GHOR weten dat de GGD'en in de komende twee weken 43.000 prikafspraken moeten afzeggen. Maar ook huisartsen dienen het vaccin toe.

05.35 - Huisartsen worden op de hoogte gebracht van AstraZeneca-besluit

Huisartsen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om uit voorzorg voorlopig te stoppen met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hoeveel afspraken de huisartsen de komende twee weken hadden staan, is vooralsnog niet bekend.

05.30 - Nederland stopt voorlopig uit voorzorg met vaccin van AstraZeneca

Nederland stopt voorlopig met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid zondagavond weten. Het besluit wordt genomen uit voorzorg, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag nog dat Nederland door zou gaan met AstraZeneca. Enkele andere landen waren toen al uit voorzorg gestopt met de inenting van het vaccin van de Zweeds-Britse farmaceut.

"Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca", laat het ministerie weten. Het departement baseert zich voor het besluit op een advies van medicijnautoriteit CBG.

"Directe aanleiding voor het advies is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde."

05.20 - GGD blundert en geeft zorgmedewerker twee verschillende vaccins

De GGD Amsterdam heeft een vrouw gevaccineerd met coronaprikken van twee verschillende fabrikanten, meldt Hart van Nederland. De zorgmedewerker van zestig jaar werd begin februari ingeënt met het Pfizer-vaccin. Op 1 maart kreeg zij AstraZeneca. Dat is tegen de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld.

05.15 - FNV wil overheidsfonds voor met corona besmette zorgmedewerkers

De FNV wil dat er een fonds van de overheid komt voor zorg- en welzijnsmedewerkers die grote persoonlijke schade ondervinden van een coronabesmetting.

Van de medewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, Covid-19 opliepen, zegt 90 procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart, 27 procent, heeft financiële gevolgen of verwacht die, aldus de FNV verwijzend naar een enquête van de bond en KRO-NCRV's tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners. Volgens Pointer wil ruim de helft (55 procent) van de deelnemers aan het onderzoek compensatie voor financiële schade voor de getroffen collega's.

05.00 - Rode Kruis Hulplijn inmiddels ruim 30.000 keer gebeld

De Rode Kruis Hulplijn, op 16 maart vorig jaar geopend toen de coronacrisis begon, wordt nog dagelijks zon vijftig keer gebeld. Inmiddels zijn er volgens het Rode Kruis al meer dan 30.000 telefoontjes over corona en daaraan verwante onderwerpen ontvangen.

Na vooral veel praktische vragen in het begin merkt Het Rode Kruis dat mensen nu vooral een luisterend oor nodig hebben. "Zij voelen zich vaak eenzaam en een gesprek met een hulpverlener van de Hulplijn zorgt dan voor wat verlichting of biedt concrete hulp."

04.00 - Burgemeesters vergaderen digitaal wegens verkiezingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergadert maandagmiddag digitaal. Dat is afgesproken omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplek in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.

03.30 - Stembureaus open, met name voor risicogroepen en kwetsbaren

Nederland gaat vanaf maandag naar het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maandag openen vanaf 07.30 uur de allereerste stemlokalen, vooral voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

Ook dinsdag gaat een beperkt aantal stemlokalen open voor deze groep. In totaal zijn er op die dagen zo'n 1600 stembureaus beschikbaar. Op woensdag 17 maart zijn er 9200 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen. Ook mensen zonder klachten kunnen formeel maandag en dinsdag hun stem uitbrengen. Volgens de Kiesraad worden ze dan niet weggestuurd.

00.00 - GGD'en moeten 43.000 prikafspraken afzeggen door AstraZeneca-stop

De GGD'en moeten tienduizenden afspraken afzeggen nu besloten is om mensen voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat deze week om 29.000 prikafspraken en volgende week om 14.000 afspraken, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van de GGD'en.

De GGD'en gebruiken AstraZeneca om zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Degenen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de afspraak niet doorgaat.

Het besluit om het AstraZeneca-vaccin de komende tijd niet meer te gebruiken is uit voorzorg genomen, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.

