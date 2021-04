Bestrijden van de eikenprocessierups kost gemeenten samen miljoenen

Foto: Ton Stokwielder vergroot

Brabantse gemeenten en de provincie hebben vorig jaar veel meer uitgegeven aan de bestrijding van de eikenprocessierups dan twee jaar geleden. Samen besteedden ze in 2020 ruim 5 miljoen euro. Het aantal meldingen en klachten dat bij gemeenten binnenkwam over de harige diertjes daalde juist fors. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Gemeenten doen hard hun best om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een handje te helpen. Zo hingen zij vorig jaar duizenden huisjes voor koolmezen op. Ook werd groen minder gesnoeid en werden meer bloemen ingezaaid. Dit moet meer sluipwespen, vleermuizen en vogels aantrekken, die eikenprocessierupsen eten.

Daarnaast proberen vrijwel alle gemeenten de zo gehate rupsjes uit te roeien, door veel eiken preventief met vloeibare goedjes te bespuiten. Soms gebeurt dit zelfs tweemaal. Vaak doen gemeenten dit met het middel Xentari, dat niet helemaal onomstreden is. Hiermee worden ook andere rupsen gedood. Als er na deze maatregelen toch nog nesten hangen, zuigen gespecialiseerde bedrijven ze op.

5 miljoen euro aan bestrijding

In totaal lieten 46 gemeenten en de provincie weten hoeveel ze in 2020 uitgaven aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat bedrag komt uit op in totaal 5.068.420 euro. Uitschieters zijn:

Noord-Brabant: 1.150.000 euro.

Breda: 670.000 euro.

Eindhoven: 380.000 euro.

Tilburg: 330.000 euro.

Eersel: 220.000 euro.

Breda: niet bespuiten, meeste uitgaven

Breda is de onbetwiste eikenprocessierupskampioen. Die gemeente gaf met 670.000 euro het meeste geld uit aan de rupsaanpak. Tegelijkertijd ontving het de meeste rupsmeldingen in Brabant. Dat waren er vorig jaar 3312 tegenover 4538 een jaar eerder. Hier zitten volgens de gemeente wel veel dubbele meldingen bij. Ook zorgden grondnesten met rupsen voor overlast. Dat is een verrassing, schrijft de gemeente. Op verschillende locaties waren deze nesten aanwezig.

Breda is overigens een van de gemeenten die er bewust voor kiest eiken niet preventief te bespuiten. Wel wordt geprobeerd om meer natuurlijke vijanden van de rups in de omgeving te krijgen. Een proef met rupsvallen mislukte, net als een proef met heet water.

Veel minder meldingen

Het aantal meldingen over de jeukrups verdeeld over 39 gemeenten en de provincie kwam uit op 11.721. Een jaar eerder noteerden 33 gemeenten en de provincie samen 18.798 meldingen. Er werd dus veel minder aan de bel getrokken.

Uitschieters zijn:

Eindhoven: 989 meldingen in 2019, 378 in 2020.

Best: 400 meldingen in 2019, 30 in 2020.

Eersel: 441 meldingen in 2019, 143 in 2020.

Volgens gemeenten zijn hier veel redenen voor. Zij schrijven dat de aanpak van de eikenprocessierups zijn vruchten afwerpt en dat er vorig jaar simpelweg minder rupsen waren. Volgens de gemeente Oosterhout was de rups in 2019 veel minder in het nieuws en dus ook minder een hype onder inwoners. Doordat er minder evenementen waren vanwege de pandemie, leidde dit tot minder overlast, schrijft de gemeente Meierijstad. Ook wordt de zomerstorm van 2019 genoemd: de zo gevreesde haartjes van rupsen lieten destijds los, waardoor mensen meer overlast ervoeren. In 2020 was zo'n storm er niet.

Bekijk hier hoeveel geld jouw gemeente in 2020 aan bestrijding besteedde:

In totaal reageerden vijftig gemeenten op vragen van Omroep Brabant. Een aantal houdt geen meldingen bij. Niet allemaal konden ze aangeven hoeveel meldingen er waren binnengekomen over de eikenprocessierups.

