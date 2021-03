Man neemt agent in nekklem en bezorgt meisje nachtmerrie: celstraf geëist

Archieffoto vergroot

Een man uit Boxmeer die een agent bijna heeft laten stikken door hem in een nekklem te nemen, zou achttien maanden de cel in moeten. Dit eiste de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte viel de agent aan toen die hem met collega’s wilde aanhouden. Hij had een ruit in een deur vernield. De 31-jarige man zou de gevangenisstraf ook moeten krijgen, omdat hij een tienermeisje in een toiletruimte bij een schaatsbaan in Boxmeer doodsangsten heeft laten uitstaan.

'Ongecontroleerde agressie'

Mocht de man in een proeftijd van drie jaar nog eens de fout gaan, dan moet hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog eens zes maanden zitten. Hierbij speelt mee dat de verdachte in het verleden amper open stond voor een behandeling. Ook drinkt hij te veel alcohol waarbij steeds ongecontroleerde agressie bij hem loskomt, zo vindt het OM.

De mishandeling van de politiemedewerker gebeurde in november vorig jaar. Volgens justitie reageerde hij direct agressief toen agenten aan de deur van zijn huis stonden. Hij beledigde hen en viel een van hen aan. Deze agent kwam in ademnood toen hij in een nekklem werd genomen. Justitie spreekt van een poging tot doodslag. Samen met zijn collega kon de agent zich vrijmaken en de man overmeesteren. Het slachtoffer was de wanhoop nabij.

Jongetje getuige van angstige momenten meisje

Ook het meisje, dat in december 2019 een prooi werd voor de man, ging door een hel. Justitie beweert dat hij haar heeft achtervolgd tot in een toiletruimte bij een schaatsbaan in Boxmeer. In het hokje zou hij haar tegen de muur hebben gezet en zijn handen op haar mond hebben gedrukt. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij aan haar hoofd heeft getrokken. Het meisje kon ontsnappen door zich los te maken en te gillen. Een klein jongetje heeft dit voor een deel van dichtbij meegemaakt.

Onder meer aan de hand van camerabeelden kon de verdachte dezelfde avond nog worden aangehouden. De politie vermoedde dat hij onder invloed van alcohol was, maar de man wilde er niet op gecontroleerd worden.

Zijn slachtoffer was volgens justitie lange tijd enorm ontdaan en bang over wat er met haar was gebeurd

