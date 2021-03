Basisschool De Hoogakker in Breda week dicht door corona

Lege klaslokalen door corona (foto: archief). vergroot

Nutsbasisschool De Hoogakker in Breda blijft de hele week dicht. Zondagavond was al besloten om de school deze maandag niet te openen. Aanleiding is een uitbraak van het coronavirus onder kinderen in verschillende groepen. Ook bestaat de kans dat hun zusjes of broertjes die in andere klassen zitten, zijn aangestoken.

Frans-Joseph de Graaf, de directeur van NBS De Hoogakker, hoopt dat na deze week alle kinderen die besmet zijn beter zijn. Hij vertrouwt erop dat dit ook opgaat voor de leerlingen die ‘onder de radar’ zitten en die (nog) geen klachten hebben.

In het rooster was voor komende vrijdag al een vrije dag opgenomen. “Dat speelt mee”, vertelt De Graaf, “maar ook dat we in staat zijn om snel en goed digitaal onderwijs te kunnen geven. Dat is ook de reden dat we deze maandag toch lessen hebben verzorgd.”

'Overleg met GGD'

De Graaf kan zich niet vinden in de kritiek als zou de school ‘super laks’ zijn geweest en zich niet te hebben gehouden aan protocollen. “We volgen juist de protocollen van het RIVM. Dat betekent onder meer dat kinderen zonder ziekteverschijnselen naar school mogen. Bovendien zijn er ouders die werken en niet altijd thuis kunnen zijn. En alle maatregelen nemen we in overleg met de GGD West-Brabant”, aldus de schooldirecteur.

Twee andere basisscholen hielden maandag eveneens de deuren gesloten vanwege coronabesmettingen. Het gaat om De Beekgraaf in Nistelrode en kindcentrum Aventurijn in Uden, dat al sinds donderdag dicht is en op zijn vroegst woensdag de deuren opent. De kinderen die op De Beekgraaf zitten, zijn er dinsdag weer welkom.

