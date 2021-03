Ongeluk waarbij Kevin stierf: OM wil werkstraf voor vriend die reed

Hulpdiensten druk bezig na het ongeluk dat Kevin Yelda het leven kostte (foto: Chris Yelda/Perry Roovers, SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Tegen een man uit Zevenbergen is een werkstraf van 120 uur geëist, omdat hij volgens justitie in juli 2019 een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte. Hierbij kwam de 17-jarige Kevin Yelda, ook uit Zevenbergen, om het leven. Kevin zat bij de verdachte in de auto.

De rechtbank in Breda boog zich dinsdagmorgen over het ongeluk. De twee vrienden uit Zevenbergen zaten met een derde dorpsgenoot in een auto. Het ging mis toen de wagen, bestuurd door de nu 18-jarige verdachte, op de Strijpenseweg in Etten-Leur over de kop sloeg.

Dit gebeurde in een flauwe bocht, waarna de chauffeur de auto niet meer onder controle had en de wagen over de kop sloeg. Hij en een andere jongen uit Zevenbergen overleefden het ongeluk. Kevin kon ondanks reanimatiepogingen niet meer gered worden

'Onverantwoord rijgedrag'

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt vast dat de chauffeur die nacht veel te hard heeft gereden: minstens 125 kilometer per uur op een weg waar een maximumsnelheid van 80 kilometer gold. Onverantwoord, zeer onvoorzichtig en onveilig rijgedrag, zo werd geconcludeerd. De bestuurder werd ook verweten dat hij zonder rijbewijs reed. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken.

Behalve de werkstraf eiste het OM vier weken jeugdgevangenis. Ook zou de verdachte twee jaar niet achter het stuur mogen zitten. De officier is verder van mening dat de bestuurder zich moet melden bij de jeugdreclassering en dat hij behandeld moet worden.

Broer van Kevin bij zitting

De zitting werd onder anderen bijgewoond door Chris Yelda, de enige broer van het slachtoffer. Hij maakte geen gebruik van het recht om als nabestaande een verklaring af te leggen.

Vooraf zei Chris tegen Omroep Brabant dat de verdachte 'heel veel spijt' heeft getoond. Kevins broer vertelde verder dat hij niet op een hoge eis van justitie zat te wachten. “Wij hebben de zwaarste straf al gekregen”, aldus de 22-jarige man uit Zevenbergen. Hij bedoelde ermee te zeggen dat zijn ouders en hij Kevin nooit meer echt in hun midden zullen hebben. Wel koesteren ze warme herinneringen aan de jongen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.