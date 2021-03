IKEA-gekte is losgebarsten: zij mochten dinsdag winkelen op afspraak

Wachten op privacy instellingen... In de rij bij de IKEA in Eindhoven (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoera! We kunnen weer shoppen bij IKEA!

IKEA-fans kunnen hun geluk niet op. De Zweedse meubelgigant ging dinsdagochtend voor het eerst weer open voor winkelen op afspraak. De echte liefhebbers stonden al vroeg in de rij. "Je moest eens weten hoe erg ik dit gemist heb!", vertelt een glunderende bezoeker.

Het was vechten om een plekje. Door enorme drukte was het reserveringssysteem maandag urenlang overbelast. "Ik had mijn telefoon in mijn handen toen ik bericht kreeg dat je kon reserveren", vertelt Monique Agasi: "Ik was er dus heel snel bij! Ik ben een enorme bofkont!"

'Helft vergeten'

De gelukkigen mogen het er 45 minuten van nemen bij de blauw-gele meubelreus. Voor sommige klanten was het stevig aanpoten om alles binnen die drie kwartier te sprokkelen in zo'n grote winkel. "Volgens mij ben ik de helft vergeten", lacht Femke Otjens uit Oss, die zichtbaar vermoeid de IKEA uitloopt. "Het was wel even een race hoor! Ik ben heel blij dat het weer mag." Ze ging vooral met nieuwe bureauspullen de deur uit.

De grotere winkels mogen vanaf dinsdag één klant per 25 vierkante meter ontvangen. Er mogen maximaal 50 klanten tegelijk in de winkel zijn. Dit geldt ook voor de IKEA met gemiddeld 25.000 vierkante meter per winkel. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken.

Uitproberen

De nieuwe openstelling is vooral bedoeld voor mensen die bij IKEA bijvoorbeeld keukens willen laten inrichten. Ook kunnen klanten zo bijvoorbeeld een bank uitproberen of een keukenkastje in het echt bekijken. Bestellingen ophalen kan ook nog steeds.

"Het was heel lekker rustig. Een soort van privé-winkelen", vertelt Marieke Dona. "Ik had al een jaar een lijstje. Mijn dochter zit heel de dag achter haar bureau en had een zere rug. Dus ik had een goede bureaustoel nodig! Het was zweten om alles te halen!'

Eerder was de regel: maximaal twee mensen per verdieping. De IKEA koos er toen voor om nog niet openen te gaan voor winkelbezoek, tot teleurstelling van veel klanten. Een woordvoerder vertelde eerder dat 50 klanten per winkel nog 'weinig zoden aan de dijk zet'.

Marieke Dona wist dit in 45 min te verzamelen (foto: Omroep Brabant). vergroot

