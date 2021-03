Man 'richt op duif' en raakt buurvrouw, taakstraf voor schutter

Niet de duif uit het verhaal (archiefoto: Margreet van Vianen). vergroot

Een man uit Boekel schoot in 2018 zijn buurvouw in haar nek met een luchtbuks. Hij zou gemikt hebben op een duif. De schutter is veroordeeld tot een taakstraf van 135 uur. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

Ook moet de man van 33 een schadevergoeding van ruim 3100 euro betalen aan de buurvrouw. De rechter vindt dat is bewezen dat de man schuldig is aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Hij had moeten weten dat het lossen van een schot op een zomeravond in een woonwijk levensgevaarlijk kan zijn. "Grovelijk onvoorzichtig", aldus de rechter.

Blijvende gevolgen

Het slachtoffer heeft er blijvende lichamelijke en geestelijke schade aan overgehouden. Ze voelt onder meer nog altijd pijn, heeft last van haar stem en is afgekeurd. Het kogeltje waarmee ze werd geraakt, kan niet verwijderd worden, omdat een operatie te gevaarlijk is.

De vrouw was in juni 2018 in haar achtertuin bezig toen ze plotseling een pijn voelde opkomen in haar nek. Ze dacht eerst dat ze door een vogel was aangevallen, maar volgens een dokter zat er een kogeltje in haar nek. Onderzoek dat hierna werd ingesteld, toonde aan dat op die dag een buurman had geschoten met een luchtbuks.

Wisselende verklaringen

Deze man, die een wapenvergunning had, legde hierover wisselende verklaringen af. Zo heeft hij ontkend dat hij had geschoten. Later verklaarde hij vanuit een raam op een duif te hebben willen richten. Toen de man dat wilde doen, wankelde hij en ging de buks af - zo klonk zijn uitleg.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.