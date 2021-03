Man steekt zichzelf in brand in tankstation: jaar cel en behandeling

Wachten op privacy instellingen... Van de auto was weinig meer over (foto: SQ Vision/Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto in brand bij benzinepomp in Tilburg

De man die zichzelf en zijn auto in een tankstation in Tilburg in brand stak, heeft een gevangenisstraf van een jaar gekregen. Volgens de rechtbank in Breda heeft de bijna 38-jarige man uit Oirschot niet alleen zichzelf, maar ook andere mensen in gevaar gebracht.

De man had zichzelf overgoten met benzine, waarna hij in zijn auto met een aansteker het vuur veroorzaakte. De brand en een explosie die hiervan het gevolg was, leidden tot grote materiële schade.

Het gebeurde allemaal in juli vorig jaar, in een tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Al vrij snel werd duidelijk dat er sprake was van opzet. De man was tot zijn daad gekomen, omdat er echtscheidingsperikelen waren.

Man kreeg hulp van omstanders

Drie omstanders hielpen het slachtoffer vlak nadat de brand was uitgebroken. Eén van hen was Jeroen van Opbergen. De Tilburger had toevallig even zijn auto stilgezet bij het tankstation om iets op zijn telefoon op te zoeken, toen hij vlammen zag.

Met twee andere mensen versleepte hij het slachtoffer om hem zo in veiligheid te brengen. De man was op dat moment buiten bewustzijn. Ambulancepersoneel nam de hulpverlening over.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 160 dagen geëist en nog eens ruim een jaar wanneer hij weer in de fout gaat. De rechter kwam dus tot een jaar onvoorwaardelijk én zes maanden voorwaardelijk. Net als het OM vindt de rechter verder dat de man zich moet laten behandelen in een psychiatrische instelling. Ook moet hij zich melden bij de Reclassering.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.