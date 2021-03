Frits laat zien hoe de 'foute' poststemmen nu toch meegeteld mogen worden

Wachten op privacy instellingen... Frits Fastenau laat zien wat er misging. Volgende Vorige vergroot 1/2 Poststemmen

Bij het stembureau in Boxtel zijn ze blij dat de procedure rond het tellen van de poststemmen nu toch veranderd is. "Een behoorlijk aantal zou anders niet gelden. Volgens mij zou dat ongeveer een zetel kunnen schelen", zegt Frits Fastenau, voorzitter van het stembureau in Boxtel. Hij legt uit hoe de tellers nu te werk moeten gaan.

Ista van Galen Geschreven door

De tellers werken in duo's. "De een opent de envelop. Die kijkt of de stempas geldig is en controleert bijvoorbeeld de echtheidskenmerken en of er een handtekening op staat. De ander kijkt vervolgens of het nummer dat op de stempas staat, in het register van ongeldige stempassen staat." Als dat ook niet zo is, dan is het een geldige stem. Het stembiljet, dat in een losse envelop moet zitten, wordt dan in de stembus gedaan.

"In onze gemeente was zo'n acht procent ongeldig."

Bij veel poststemmen is dat laatste vaak fout gedaan. De stempas en het stembiljet moeten in aparte enveloppen zitten, zodat het geheim blijft wat iemand stemt. Maar duizenden kiezers in Brabant hadden deze twee in dezelfde envelop gedaan. Tellers mochten die enveloppen dus niet openen en deze stemmen werden ongeldig verklaard. "In onze gemeente zaten in zo'n acht procent van de gevallen de stempas en het biljet in dezelfde envelop", weet Fastenau.

Al die enveloppen werden op een aparte stapel gelegd. Maar de procedure is nu aangepast, waardoor die stemmen toch geteld mogen worden. Fastenau en de andere tellers zijn dinsdag meteen aan de slag gegaan. "We mogen nu toch de envelop openen en de stempas eruit halen. Het stembiljet blijft in de envelop en de stem is nu weer geldig." Om het kiesgeheim te waarborgen, mogen tellers het stembiljet niet bekijken. De envelop wordt weer dichtgeplakt en gaat in de stembus.

"Het is goed om te evalueren en kijken wat nog beter kan."

Fastenau is blij dat er nu op deze manier mag worden geteld. "Het zijn veel stemmen die per ongeluk verkeerd zijn aangeleverd. Ik denk dat het voor kiezend Nederland beter is dat elke stem die in principe goed is uitgebracht, nu ook meetelt."

Volgens de voorzitter was het in principe niet heel onduidelijk hoe kiezers hun stem per post moesten uitbrengen. "Op de envelop staat met duidelijke letters dat alleen het briefstembiljet erin moet. Er zaten ook duidelijke instructies bij met tekst en plaatjes. Dus er is zeker alles aan gedaan om zo duidelijk mogelijk te zijn. Maar het kan zijn dat het voor mensen toch lastig is om die goed te lezen. Een behoorlijk aantal is fout gedaan, dus het is toch goed om te evalueren en kijken wat nog beter kan", zegt Fastenau.

