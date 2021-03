Brabant kiest: Hannah stemt voor het eerst, 'als je mag, moet je gaan'

Hannah stemde voor het eerst (foto: Raymond Merckx). Alle hokjes bezet rond acht uur in dit stembureau in Oss (Foto: Noël van Hooft). Het stemmen in Oss is begonnen (foto: Noël van Hooft). SP-leider Marijnissen stemde al om kwart over acht in haar woonplaats Oss (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/4 Hannah stemde voor het eerst (foto: Raymond Merckx).

Het is vandaag de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Tot en met negen uur vanavond kun je je stem uitbrengen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het verloop van deze dag van de democratie in Brabant en in de rest van Nederland.

Redactie & ANP Geschreven door

Feiten en cijfers

Nederland telt volgens het CBS ongeveer 13,2 miljoen kiesgerechtigden.

Kiezers van zeventig jaar en ouder mochten al per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen mensen.

Ongeveer 810.000 jongeren mogen deze keer voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Maandag en dinsdag mochten mensen die tot een risicogroep behoren al naar de stembus.

Op alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale coronamaatregelen.

11.00 - Laurens Dassen van Volt heeft gestemd

Lijsttrekker Laurens Dassen van nieuwkomer Volt heeft zijn stem uitgebracht. Dassen, opgegroeid in Knegsel, stemde in Amsterdam, waar hij nu woont. Volt zit nu niet in de Tweede Kamer. Volgens de peilingen zou de nieuwkomer kans maken op meerdere zetels.

10.50 - Hannah stemt voor het eerst: 'Stembiljet was wel heel groot!'

De 19-jarige Hannah Wattimena uit Tilburg stemde vanochtend voor het eerst. “Ik vond het heel leuk!", vertelt ze. "Ik wist niet wat ik moest verwachten. Het stembiljet was wel heel groot! Het ging goed.”

Haar eerste stem ging naar GroenLinks. “Alle jongeren zouden moeten gaan stemmen", zegt ze. "Als je mag stemmen, moet je gewoon gaan.”

Hannah stemde voor het eerst (foto: Raymond Merckx). vergroot

10.45 - Niet veel animo om vanuit de auto te stemmen in Schijndel

In ruim drie uur tijd zijn er slechts 69 stemmen uitgebracht bij dit drive-in stembureau.

Wachten op privacy instellingen...

10.45 - In Den Bosch was het opkomstcijfer om tien uur 19,06 procent

In dit percentage zijn de uitgebrachte briefstemmen niet meegenomen, laat de gemeente weten.

10.30 - Te druk met stemmers op het gemeentehuis?

Kies voor een ander stembureau, luidt het advies van de gemeente Bergeijk. Bijvoorbeeld sporthal de Drie Eiken.

Wachten op privacy instellingen...

10.25 - Opkomstcijfer Tilburg om tien uur: 22,3 procent

Wachten op privacy instellingen...

10.20 - Ook in Breda kun je stemmen bij een drive-through stembureau

Wachten op privacy instellingen...

10.15 - Gouden tip van Hugo de Jonge: 'neem een GELDIG id-bewijs mee!'

In eerste instantie kwam de coronaminister vanochtend met een oud paspoort in de autostemstraat in Rotterdam om zijn stem uit te brengen. #beetjedom, laat hij weten.

Wachten op privacy instellingen...

09.50 - Aanzienlijk drukker op stations op derde dag verkiezingen

Het is aanzienlijk drukker op de treinstations op de derde dag van de Tweede Kamerverkiezingen dan afgelopen maandag en dinsdag. Volgens een woordvoerder van de NS is het 'behoorlijk druk' op Utrecht Centraal en 'loopt het onder meer op Amsterdam Centraal en station Nijmegen lekker door'.

Binnen twee uur hebben enkele honderden mensen al hun stem uitgebracht. Op de eerste twee dagen van de verkiezingen liep het nog niet echt storm in deze stemlokalen. In totaal kan er vandaag op veertig stations worden gestemd. In onze provincie kan dat in Tilburg, Roosendaal, Oss, Den Bosch, Gilze-Rijen, Breda en Boxtel.

09.40 - Opkomstpercentage Eindhoven om half tien: 20,5 procent

09.30 - 'Munnen bril waar zo beslaoge'

'Dak niet zeker wit of ik ut goeie bolleke he ingekleurd'. Wordt dit de uitspraak van vandaag?

Wachten op privacy instellingen...

09.20 - 'Hugo de Jonge komt met oud paspoort bij stembureau'

De gaten waren er al in gestanst, meldt RTV Rijnmond. De coronaminister werd naar huis gestuurd om een geldig id-bewijs te halen.

"Ze lagen in dezelfde la", verklaarde zijn woordvoerder het feit dat De Jonge zijn verkeerde paspoort meenam.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

08.40 - Mogen gevangenen bijvoorbeeld in PI in Vught ook stemmen?

Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen.

Hoe dat stemmen in zijn werk gaat verschilt per inrichting. Zeker nu in coronatijd. Er zijn inrichtingen die een besloten stemlokaal organiseren, waar alleen personeel en gedetineerden kunnen stemmen. Bij andere inrichtingen komt een stembus langs op het terrein. Het kan ook zijn dat gedetineerden alleen kunnen stemmen door het afgeven van een machtiging aan iemand in dezelfde gemeente.

Wachten op privacy instellingen...

09.00 Twee stembureaus in Tilburg later op

Bij het stembureau aan de Mingersbergstraat in Tilburg verliep de start niet vlekkeloos vanochtend. De voorzitter had volgens meerdere kiezers de benodigde spullen niet bij. Waardoor het stembureau niet om halfacht, maar pas om tien voor halfnegen open ging.

Wachten op privacy instellingen...

Bij het stembureau aan de Reinevaarstraat in Tilburg kregen mensen die daar om iets voor halfacht in de rij stonden om te stemmen te horen dat er geen stembiljetten waren. Om tien over halfacht werden de formulieren gebracht. De chauffeur liet weten dat hij nog naar een ander stembureau moest om de biljetten af te geven.

08.30 - Maak gebruik van de druktemeter

Wil je in alle rust je stem uit kunnen brengen in Breda, maak dan gebruik van de druktemeter.

Wachten op privacy instellingen...

08.15 - SP-leider Marijnissen kiest voor Renske Leijten

SP-leider Lilian Marijnissen bracht om kwart over acht haar stem uit in haar woonplaats Oss. Ze deed dat op het stembureau in basisschool De Korenaer. Marijnissen kleurde het vakje van Renske Leijten rood, vertelde ze. De nummer 2 van de SP-lijst beet zich net als collega van het CDA Pieter Omtzigt vast in de toeslagenaffaire. Marijnissen hoopt dat Leijten voor deze 'superprestatie' wordt beloond.

De partij van Marijnissen heeft momenteel 14 zetels in de Tweede Kamer. Ze gaf aan het een 'spannende dag' te vinden.

Wachten op privacy instellingen...

08.05 - Verwachte opkomst in lijn met vorige verkiezingen Tweede Kamer

De verwachting is dat ondanks de coronabeperkingen bijna evenveel Nederlanders gaan stemmen als vier jaar geleden. Van de ondervraagden in een peiling van I&O Research begin maart gaf 79 procent van de ondervraagden aan zeker naar de stembus te gaan, 13 procent wil waarschijnlijk gaan stemmen.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 bracht bijna 82 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Het was daarmee de hoogste opkomst sinds 1986.

08.00 - Druk eerste halfuur in Oss

Wachten op privacy instellingen...

08.00 - De burgemeester van Woensdrecht was er al vroeg bij

Rond kwart voor acht bracht hij zijn stem uit.

Wachten op privacy instellingen...

07.40 - 'Geen rode potloden bij stembureau in Schaijk'

In het stembureau in sporthal de Eeght in Schaijk bleken woensdagochtend geen rode potloden te zijn, laat iemand die daar al vroeg wilde stemmen ons weten. Een rode pen werd volgens hem uit een la getoverd en daarmee kon worden gestemd. Vervolgens ging men op zoek naar de potloden.

De gemeente Landerd laat in een reactie weten dat de rode potloden niet kwijt zijn geweest.

07.40 - In Oss staat al vroeg een rij

En bij een van de vroege vogels ging het bijna mis. Een kiezer kreeg drie in plaats van twee stembiljetten. Het derde biljet gaf hij netjes terug.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

07.30 - Alle stembureau zijn open

Ook in Sint-Michielsgestel is men er klaar voor.

Wachten op privacy instellingen...

07.00 - Opkomst Eindhoven, Tilburg en Meierijstad tot nu toe

In Eindhoven was het opkomstpercentage tot en met dinsdagavond acht uur: 13,7 procent. Dit blijkt uit een tussenstand op de website van de gemeente. In Tilburg lag het opkomstpercentage dinsdavond om negen uur op 14,6 procent. En in Meierijstad lag het opkomstpercentage dinsdagavond op 18,74 procent.

Wachten op privacy instellingen...

06.45 - Stemmen en de avondklok

De gemeente Vught legt de regels nog even uit.

Wachten op privacy instellingen...

06.30 - Onder meer in Oss is het stemmen begonnen

In Oss waren de eerste kiezers er vanochtend al vroeg bij. Op het station kon om halfzeven al gestemd worden.

Wachten op privacy instellingen...

06.00 - Speciaal stembureau in Eindhoven

In het stadhuis in Eindhoven is een stembureau speciaal ingericht voor blinden en slechtzienden. Het stembureau is ook geschikt voor mensen die niet kunnen lezen. In het stemhokje staan een soundbox en een zogenoemde stemmal.

Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem vertelt ook hoe het stembiljet ingevuld kan worden met de mal die hier overheen ligt.

En zo werkt een stemmal:

Wachten op privacy instellingen...

05.15 - Eerste stembureau open

Met de opening van het stemlokaal op station Nijmegen om kwart over vijf vanochtend uur is de derde dag dat Nederland naar de stembus kan, afgetrapt. In alle vroegte hadden zich een tiental fanatieke kiezers gemeld bij het stembureau. Nadat zij hun stem hadden uitgebracht keerde de rust er tijdelijk terug.

00.00 - Opkomst in Breda al 19,2 procent

In Breda hebben maandag al 7.024 mensen hun stem uitgebracht. Dinsdag volgden nog eens 7.192 mensen. En er werden al 12.795 stemmen per post uitgebracht. Daarmee ligt de opkomst in de stad volgens burgemeester Paul Depla dinsdagavond al op 19,2%.

70-plussers konden maandag en dinsdag al stemmen, maar ook vandaag kan die groep nog naar de stembus. De burgemeester van Breda zet de mogelijkheden nog een keer op een rij.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.