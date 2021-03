'Steekpartij en wapens maken van de Witte Plas nog geen horrorcamping'

Marianne in haar stacaravan (foto: Erik Peeters) De camping ligt in een groene omgeving. (beeld: Omroep Brabant) Oude caravans met op de achtergrond het zwembad (beeld: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/3 Marianne in haar stacaravan (foto: Erik Peeters)

Auto’s en nepwapens die in beslag worden genomen, schrijnende woonsituaties en een steekpartij met gewonden. Politie en handhavingsdiensten zijn zo langzamerhand kind aan huis op camping de Witte Plas in Schijf. Steeds vaker doemt de vergelijking op met Fort Oranje in Rijsbergen, de ‘horrorcamping’ van weleer. “Onzin”, zegt de beheerder. Ondertussen houden de vaste bewoners hun hart vast.

Marianne van Es (68) woont al tien jaar op de camping aan de Molendreef. De Rotterdamse verhuisde naar de Witte Plas vanwege de gezondheid van haar inmiddels overleden man. “Ik heb goede buren. We gaan goed met elkaar om en we helpen elkaar.” Maar toch ziet ook zij dat er genoeg problemen zijn. “Kijk, dat er te veel arbeidsmigranten in een caravan zitten is niet in orde. Maar om nou te zeggen dat het hier Fort Oranje is, vind ik wat veel gezegd.”

Camping de Witte Plas van bovenaf (beeld: Omroep Brabant). vergroot

“Kijk links, kijk rechts. Dit is absoluut niet te vergelijken", legt de 75-jarige beheerder Wim Hak uit. "Wanneer de gemeente ons mogelijkheden biedt, dan wordt het weer een mooie camping”, klinkt hij strijdbaar. Onlangs moest hij toezien hoe bij een grote controle van onder meer de politie, GGD en de gemeente weer misstanden werden aangetroffen op de camping.

"Wat niet deugt moet van de camping af."

“Er zijn auto’s in beslag genomen en daar heb ik volop aan meegewerkt. De steekpartij was een ruzie in de relationele sfeer. Dat is enorm opgeblazen en bovendien buiten de camping gebeurd. De dader en slachtoffer zijn meteen verwijderd. Wat niet deugt moet eraf. Maar wanneer het alleen tot doel heeft om een dossier op te bouwen om de zaak nog een keertje te laten klappen, dan sta ik niet applaudisserend aan de zijlijn.”

De camping verloedert (beeld: Omroep Brabant). vergroot

De Witte Plas is in de afgelopen decennia veranderd van een recreatiecamping in een woonpark. Een toevluchtsoord voor een groot aantal bewoners die om verschillende redenen geen reguliere huisvesting hebben of kunnen krijgen. Onder de vaste bewoners is ook een grote groep Roemeense arbeidsmigranten.

"Laten we het sociale aspect niet vergeten."

Volgens Marianne is er een scheefgroei ontstaan tussen de Nederlandse en Roemeense bewoners. “Dat moet stoppen. Het geeft onrust en het beschadigt het vertrouwen.” Beheerder Wim wil het probleem aanpakken door onder meer nieuwe huisjes te bouwen voor deze groep. Om de plannen te realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Maar de gemeente Rucphen wil juist dat de Witte Plas weer een recreatieve camping wordt in plaats van een woonpark en een verblijfplaats van arbeidsmigranten.

Marianne woont al tien jaar in deze caravan op de Witte Plas (beeld: Omroep Brabant). vergroot

Volgens Wim snijdt de gemeente zichzelf met deze opstelling in de vingers. “Laten we het sociale aspect niet vergeten. Wanneer deze mensen straks op straat komen te staan, moet de gemeente voor ze gaan zorgen. Er staan 185 campingbewoners ingeschreven bij de gemeente. Daar zitten ook Nederlandse en Roemeense gezinnetjes bij en die krijg je nooit verplaatst op korte termijn."

"Zodra je de zaak gaat verspreiden, ben je de grip kwijt."

Wim werkt samen met de wijkagent, de GGD en het Leger des Heils en die kunnen volgens hem een uitstekende aanvulling bieden op de plannen. "Zodra je de zaak gaat verspreiden ben je de grip kwijt”, waarschuwt hij. ”

Marianne is het met Wim eens. "De gemeente heeft geld gehad van het Rijk om deze parken een impuls te geven. Laat een aantal verstandige en slimme mensen bij elkaar gaan zitten om hierover na te denken.” Wim: “De deur staat open voor de gemeente om te voorkomen dat het een tweede Fort Oranje wordt.”

Op de camping wonen ook veel arbeidsmigranten (beeld: Omroep Brabant). vergroot

