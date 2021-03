Vrouw wil dat Jeffrey Bruma wordt vervolgd voor zwaar ongeluk in 2014

Jeffrey Bruma vergroot

Oud-PSV'er Jeffrey Bruma hangt een rechtszaak boven het hoofd, omdat hij in 2014 een ernstig verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt. Bij een botsing van twee auto’s op 1 december van dat jaar in Eindhoven raakten drie vrouwen gewond. Bruma, die een van de wagens bestuurde, ging vrijuit. Uit onderzoek dat een van de vrouwen heeft laten uitvoeren, zou blijken dat hij veel te hard heeft gereden.

Ook heeft de huidige verdediger van de Duitse club VfL Wolfsburg een onjuiste en onvolledige verklaring afgelegd. Dit stelt Maarten Brekelmans, die gespecialiseerd is in letselschade. Hij heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch aangifte gedaan. Zijn bevindingen zijn ook gebaseerd op snelheidsproeven ter plaatse, zo zegt hij, en verklaringen van getuigen, die niet eerder waren gehoord.

De kilometerteller van Bruma's wagen zou bij de aanrijding minstens 67 kilometer per uur hebben aangegeven. De toenmalige PSV'er heeft steeds gezegd, volgens Brekelmans, dat hij veel minder hard reed dan de maximumsnelheid van 50 kilometer.

Brekelmans verdedigt de belangen van onder anderen Marja Voorkamp. Zij was een van de drie vrouwen die in de andere auto zaten en die gewond raakten. Het slachtoffer liep onherstelbare hersenschade op. Het is nog niet bekend of justitie tot vervolging overgaat.

Meer ongelukken op de 'Bruma-kruising'

De botsing gebeurde op de kruising van de Achtseweg-Zuid met de Bezuidenhoutseweg in Eindhoven en leek om een voorrangskwestie te gaan. Ook, omdat de maximumsnelheid niet zou overtreden door de twee chauffeurs. Hier gebeuren vaker ongelukken en de plek wordt in de volksmond de ‘Bruma-kruising’ genoemd. Onder meer naar aanleiding van het ongeluk waarbij de 29-jarige international betrokken was, nam de gemeente Eindhoven maatregelen om de veiligheid ter plekke te verbeteren.

Volgens Brekelmans kan de zaak, als het tot vervolging komt, ook een staartje voor PSV en een aantal betrokkenen binnen de club krijgen. Volgens de juridisch adviseur heeft de Eindhovense club een kwalijke rol gespeeld bij het ‘wegmoffelen’ van de waarheid. PSV liet eerder desgevraagd aan Omroep Brabant weten zich van geen kwaad bewust te zijn.

Cliënte wacht op schadevergoeding

Ook IAK, de sponsor van PSV, heeft volgens Brekelmans steken laten vallen. Zijn cliënte zit al jaren op een acceptabele schadevergoeding te wachten. Ten slotte hoopt Brekelmans dat bij een gerechtelijke procedure ook de bestuurster van de auto waarin zij zat, wordt gerehabiliteerd. Formeel is zij volgens hem nooit vrijgepleit van enige strafbare betrokkenheid.

De politie Oost-Brabant meldde eerder dat voor haar de zaak van het ongeluk was afgedaan. Het OM kon nog niet reageren op de stappen van Brekelmans, die overigens ook de KNVB op de hoogte heeft gebracht.

De twee toegetakelde auto's.

