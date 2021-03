Broeder Isaac wil bier maken van rioolwater en de ruimtevaart helpt mee

Broeder Isaac, prior van Abdij Koningshoeven. (foto: Abdij Koningshoeven) vergroot

Als je vroeger een biertje van La Trappe dronk, was daar 4 liter water voor vervuild. En dat zat broeder Isaac niet lekker: “Ik wilde dat water waarmee ik bier maakte schoon teruggeven aan de natuur. Ik vroeg me af of we dat niet konden recyclen?” In de toekomst moet het water zo schoon zijn dat ze er weer bier van kunnen brouwen. De broeders krijgen hulp uit onverwachte hoek: ruimtevaartorganisatie ESA.

Van een 140 jaar oude kloosterorde in Berkel-Enschot zou je het niet direct verwachten, maar de broeders in de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot zijn hun tijd ver vooruit. Het afvalwater van hun bierbrouwerij wordt op een unieke manier schoongemaakt: in een plantenbak. In de toekomst moet het water zo schoon uit de waterzuivering komen, dat er zelfs bier van kan worden gebrouwen.

Toevallig zag rond die tijd István Koller van waterschap De Dommel een documentaire op tv die zijn aandacht trok: “Het ging over een tropische tuin in Hongarije waarin water werd gezuiverd. Ik ben van Hongaarse afkomst, dus in mijn vakantie ben ik daar gaan kijken.” Koller kwam overdonderd terug: “Ik dacht: moeten we dat niet naar Nederland halen?”

Dat lukte en Koller vond drie jaar geleden een partner in broeder Isaac. Bij de abdij werd een uniek waterzuiveringssysteem gebouwd waarin de wortels van subtropische planten het afvalwater van de abdij zuiveren. “Bacteriën hechten zich aan de wortels, de goeie eten de slechte op”, legt broeder Isaac uit.

Rioolbiertje

Het afvalwater wordt nu zo schoon dat het op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Maar de ambitie gaat verder: “Onze stip op de horizon is er drinkbaar water van te maken. Kun je komen tot een rioolbiertje? Onder die naam gaan we het niet op de markt brengen natuurlijk, maar het moet mogelijk zijn.”

Vorig weekend deden de broeders een test in hun waterzuivering met de TU Delft en dat leverde 400 liter kraakhelder water op. Grote vraag is nu voor broeder Isaac hoe hij het op kan schalen. Maar verdienmodellen vindt hij minder interessant: “Dat hebben we los gelaten. Wij zien als abdij de spirituele kant. We gaan zeven keer per dag naar de kerk en beginnen ’s nachts om kwart over vier met God te prijzen om Zijn schepping. Als we daarna naar buiten gaan en we gaan verder met vervuilen, dan klopt de basis van ons leven als monnik niet meer.”

Ruimtevaart

Het streven van de broeders om een watersysteem te krijgen dat zichzelf telkens zuivert, heeft ook de aandacht getrokken van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, vertelt István Koller: “Water iedere keer rondpompen en hergebruiken, dat is wat ze doen in de ruimte, zij hebben daar al dertig jaar ervaring mee. Wij willen hetzelfde, dus we bundelen de krachten en kijken wat we van elkaar kunnen leren."

Waar dit nu allemaal toe leidt? Bestuurder Vincent Lokin van waterschap De Dommel is hoopvol, maar ook realistisch: “Het is een experiment, het kan best zijn dat het op grote schaal niet toepasbaar is.”

Maar dan nog heeft broeder Isaac een mooi beeld voor ogen: “Ik zie een nieuwbouwwijk voor me waar op het eind een plantenbak staat met dit systeem die het water zuivert.” Lokin: “Laten we hopen dat deze utopie werkelijkheid wordt. Maar daarvoor zullen we de hulp van de Heilige Geest hard nodig hebben.”

Broeder Isaac aan het werk in de waterzuivering van Koningshoeven. (foto: Abdij Koningshoeven) vergroot

De planten die het afvalwater van de brouwerij in abdij Koningshoeven zuiveren. (foto: Abdij Koningshoeven) vergroot

