Late inzet ME bij avondklokrellen in Den Bosch niet schuld van burgemeester

Dat de ME en de Koninklijke Marchaussee pas laat konden ingrijpen bij de avondklokrellen in Den Bosch, is niet de schuld van burgemeester Jack Mikkers. Hij had geen aanleiding om te denken dat er niet genoeg ME en marechaussee waren om in te zetten. Toch had hij wel van te voren de risico's moeten afwegen op een tekort aan ME. Dat staat in een rapport over de avondklokrellen, gemaakt door het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De burgemeester had wel moeten nadenken over mogelijke risico's op escalatie.

In het rapport wordt gezegd dat het begrijpelijk is hoe de burgemeester heeft gehandeld, maar dat er zeker wel dingen beter kunnen.

Het COT deed onderzoek naar de avondklokrellen van maandagavond 25 januari in Den Bosch. Rond de 150 relschoppers liepen vanuit met name de Graafsewijk naar het nabijgelegen centrum. Daar werden winkelruiten ingegooid, auto’s vernield en ondersteboven gegooid. Winkels als de Primera en Jumbo werden geplunderd.

Het COT moest onderzoek doen naar de rellen omdat veel mensen vonden dat de ME te laat werd ingezet, ook burgemeester Mikkers zelf. Daardoor kon de boel vreselijk uit de hand lopen in Den Bosch.

Traumatisch voor de Bosschenaren

Volgens de onderzoekers van het COT is het begrijpelijk en navolgbaar hoe de driehoek (burgemeester, justitie en politie) heeft gehandeld op die avond van 25 januari. Maar ze hadden meer moeten doen om de burgers te laten weten wat er aan het gebeuren was en wat de politie daartegen ging doen. Het was voor de Bosschenaren traumatisch dat de boel zo vernield kon worden, zonder dat de politie kon ingrijpen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemeente van te voren meer alternatieve scenario's had moeten bedenken. Ze hadden bijvoorbeeld moeten plannen wat ze gingen doen als de ME niet op tijd zou kunnen zijn. Het was beter geweest als Mikkers de ME al achter de hand had, voor als het zou gaan escaleren. Ook had de gemeente zich beter moeten voorbereiden. Ze hadden voertuigen achter de hand moeten houden om straten en wijken te kunnen afsluiten. En ze hadden kunnen bedenken dat er niet genoeg ME zou kunnen zijn omdat er elders in de regio ook rellen waren.

Ook de politie en de Koninklijke Marechaussee moeten hun samenwerking onder de loep nemen zeggen de onderzoekers. Daar bleek in Den Bosch nog het nodige aan te verbeteren.

'Moeilijkste afweging'

Het instituut maakte voor het onderzoek geen gebruik van ooggetuigen of filmpjes van de rellen, maar voerde gesprekken met onder anderen burgemeester, politie, justitie, wijkmanagers en jongerenwerkers. Dit tot groot ongenoegen van PvdA-fractievoorzitter Pieter Paul Slikker. "Wij willen niet alleen weten welke beslissingen op welk tijdstip door de burgemeester zijn genomen, maar óók wat er daadwerkelijk op straat gebeurd is", zei Slikker eerder.

In de Bossche gemeenteraad zei Mikkers eerder al dat de inzet van politie, ME en Koninklijke Marechaussee de moeilijkste afweging was die hij die avond moest maken. "Je hebt zo'n 30 tot 50 man beschikbare politie, de zogenoemde platte petten. En je hebt een sectie ME op de achtergrond, dat zijn zo'n 25 mensen. Dan speel je met de veiligheid van mensen die opkomen voor onze veiligheid. Sturen we die mensen op die groep van 100 tot 150 agressieve mensen af?"

Zestig verdachten aangehouden

De politie heeft tot nu toe bijna zestig verdachten aangehouden voor de Bossche rellen. De eerste rechtszaken bij de politierechter staan in april gepland.

Kijk hier naar beelden van de avondklokrellen in Den Bosch:

