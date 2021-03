Jan-Willem is wethouder van geluk en hij glimlacht zaterdag nog harder

Niet alleen stralend weer, maar ook een stralende wethouder (foto: Omroep Brabant). vergroot

Glimlach nog maar eens wat extra, want het is de Internationale Dag van het Geluk. In Drimmelen hebben ze zelfs een speciale gelukswethouder. En die stapte zaterdag natuurlijk niet met zijn verkeerde been uit bed.

Vrolijk fluitend loopt Jan-Willem Stoop door Lage Zwaluwe. "Ik ben eigenlijk elke dag vrolijk. Toch heeft deze dag wel een heel bijzonder tintje", glundert hij. Of de gelukswethouder ook wel eens zuur en stampvoetend door de gemeente trekt? "Nee, dat kan ik niet maken natuurlijk!"

In 2018 kreeg de gemeente Drimmelen een 'wethouder van Geluk'. Het was een primeur voor onze provincie. Sinds die tijd zijn er heel wat ideeën uitgerold die de mondhoeken moeten laten krullen. Geluk zit 'm vaak in kleine dingen. Zo hangen in de gemeente 's zomers vrolijke bloembakken en ook zijn de plaatsnaamborden opgeknapt en voorzien van 'welkom' en 'houdoe'.

Klapper op de vuurpijl is de speciale Geluksroute, een fietsroute langs de zes plekken in de gemeente Drimmelen waar de inwoners zelf het meest gelukkig van worden. Ieder dorp heeft haar eigen unieke geluksplek. De inwoners hebben deze plekken zelf uitgekozen en achter iedere plek schuilt een mooi verhaal.

Joke uit Lage Zwaluwe wordt intens gelukkig van De Winput in Lage Zwaluwe. Het is één van de pareltjes in de fietstocht:

Ook probeert de gemeente beter te communiceren en inwoners meer te betrekken. Bovendien wordt eenzaamheid onder ouderen en jongeren aangepakt. "Zo organiseren we bijvoorbeeld een digitale bingo voor ouderen of sportactiviteiten voor jongeren", legt Stoop uit. Toch heeft zelfs de gelukswethouder wel eens pech: het is door de coronacrisis een stuk moeilijk om mensen bij elkaar te brengen.

"Iedere gemeente verdient een gelukswethouder."

Stoop weet dat sommige mensen ook echt wel zonder gelukswethouder tevreden kunnen zijn. "Toch is het wel een belangrijke overheidstaak. Al kunnen we inwoners maar een klein beetje extra gelukkig maken, dan is het al de moeite waard geweest." De wethouder hoopt dat goed voorbeeld doet volgen. "Iedere gemeente verdient een gelukswethouder. Ze mogen hier best even komen kijken hoe wij het doen."

Overigens zijn Brabanders helemaal geen zuurpruimen. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat ruim 86 procent gelukkig is. "Ook ik ben een gelukkig mens", glundert de goedlachse wethouder. En als je zelfs op de Internationale Dag van het Geluk chagrijnig bent kun je altijd nog naar Drimmelen om deze route te fietsen:

