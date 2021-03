Dit regenbooggezin gunt iedereen hun eigen geluk: 'Het klikte meteen'

Wachten op privacy instellingen... Vlnr: Lena, Roy, Femke en Rob. (foto: Tom van den Oetelaar) Volgende Vorige vergroot 1/2 Rob, Roy en Femke gunnen iedereen het geluk van hun regenbooggezin

Hoe kun je je kinderwens vervullen als je alleenstaand of homoseksueel bent? Rob en Roy uit Den Bosch vonden hun geluk in een co-ouderschap met Femke. En dat geluk gunnen ze iedereen, daarom werken ze mee aan een online speeddate voor regenbooggezinnen.

In het nieuwbouwhuis van Rob en Roy kruipt dochter Lena van anderhalf, over de vloer. Moeder Femke woont in de buurt en is op bezoek. Lena is op maandag en dinsdag bij Femke en op woensdag en donderdag bij Rob en Roy. De vrijdag en het weekend wisselen. “Daarnaast gaan we samen op vakantie en weekendjes weg en ook verjaardagen vieren we samen”, legt Femke uit. “We zijn één gezin in twee huizen”, vat Rob samen.

"Het klikte meteen, die dag.”

De drie kennen elkaar via de website ‘Meer dan gewenst’. Daar kunnen wensouders en oproep plaatsen. Rob en Roy reageerden op een oproep van Femke. “We dronken een kop koffie samen en ik wist het eigenlijk wel meteen”, blikt Femke terug: “Onderbuikgevoel, intuïtie, hoe we in het leven staan. Het klikte meteen, die dag.”

“Het klinkt heel raar”, zegt Roy, “maar het is en soort van liefde op het eerste gezicht.” Rob: “Maar dan zonder het romantische aspect.” Roy: “We hadden een gemeenschappelijk doel, we willen alle drie heel graag ouder worden. Bij de ontmoeting dacht ik meteen: dit is de moeder van onze kinderen.”

Rob en Roy zijn vrijwilliger bij 'Meer dan gewenst' en proberen zo andere wensouders te helpen. Omdat directe ontmoetingen door corona er nu niet inzitten, organiseren ze online dates voor mensen die net als zij een regenbooggezin willen stichten. In korte ontmoetingen van tien minuten kunnen ze een eerste indruk van elkaar krijgen. Als er een klik is, krijg je elkaars mailadres voor een vervolgafspraak.

De laatste speeddate werd georganiseerd voor belangstellenden uit de Randstad, maar daarna is Brabant de regio waaruit de meeste aanmeldingen komen. Daarom is nu Zuid-Nederland aan de beurt.

Het fenomeen regenbooggezin is nieuw. Roy krijgt vaak vragen van andere ouders. Of het niet zwaar voor hem is als hij afscheid moet nemen van Lena en haar weer naar moeder moet brengen. “Maar het voelt gewoon goed, omdat ik weet dat Femke er dan is. Dat zij met Lena aan het genieten is. Dat is andersom ook zo.”

“Daarna kan ik weer voor de honderdste keer Nijntje gaan zingen.”

Femke: “Ik word er een leukere ouder van. Want ik heb tijd om me op te laden en leuke dingen te doen zonder kind. En daarna heb ik weer alle energie voor Lena en kan ik voor de honderdste keer Nijntje gaan zingen.”

Alle ouders hebben wel eens ruzie over de kinderen. Maar daarvan is tussen Femke, Rob en Roy nauwelijks sprake. “We hebben elkaar van tevoren heel goed leren kennen”, legt Rob uit. “Met het opmaken van het ouderschapscontract hebben we het echt overal over gehad, dus de basis is gewoon heel goed.”

Maar toch. Lena wordt ouder. Hoe zal zij het vinden, één mama en twee papa’s? Roy: “Dit is voor haar normaal hè.” Femke: “We zijn niet een gescheiden gezin, waarbij ouders met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Dus dit is allemaal vanuit liefde.” Roy: “Ze heeft een duidelijke eigen mening, komt voor zichzelf op. Dus daar maak ik me allemaal niet zo druk over.”

Aanmelden voor de online speeddate kan via de website van 'Meer dan gewenst'.

