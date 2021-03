Luuk krijgt opgeknapte gouden Kever die van zijn overleden vader was

Wachten op privacy instellingen... Luuk van der Zanden kreeg op zijn 18e een auto met een verhaal. Volgende Vorige vergroot 1/2 Luuk krijgt de opgeknapte oude Kever die van zijn overleden vader was

Zijn 18e verjaardag is er voor Luuk van der Zanden uit Uden eentje om nooit meer te vergeten. De jarige job kreeg donderdag de sleutels van zijn allereerste auto, een gouden Kever. Dat is geen alledaags cadeau, maar wat het duizendmaal specialer maakt is dat het gaat om de auto van zijn vader die vorig jaar overleed aan het coronavirus. "Hij kijkt nu mee en ik hoop dat hij heel erg trots is."

Peter van der Zanden was nog volop bezig met de restauratie van de gouden kever toen corona hem in zijn greep kreeg. Hij was 58 jaar oud toen hij overleed. Zijn passie voor de Volkswagen deelde hij met zijn broers Ad, Hans en Albert. Zij regelden bij de uitvaart van Peter een erehaag van VW-Kevers, maar daar bleef het niet bij.

Passie voor de Kever

Als eerbetoon aan hun broer besloten ze om de gouden kever op te knappen voor Luuk, de jongste telg in het gezin en net als zijn vader verzot op de Kever. Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie en welwillende sponsoren kan Luuk nu pronken met een auto die heel veel meer is dan een vervoersmiddel.

"Die auto was bij ons in de familie een hele grote happening, die was alles voor ons." Als automonteur in opleiding kon hij bovendien zelf ook aan de slag. "Dit was een mooie kans om mee te helpen."

"De Kever blijft in de familie, dat wilde Peter graag."

Maar vanaf het moment dat de Kever weer in elkaar werd gezet, wilden de ooms hem er niet meer bij hebben. "Ik heb hem al een paar maanden niet meer gezien", zegt Luuk vol spanning. De verrassing was groot toen de gouden auto bij het Bossche bedrijf waar hij de finishing touch heeft gekregen, naar buiten werd gereden. "Hij is prachtig!"

Ontroerd viel Luuk zijn ooms in de armen, de autosleutels van de Kever in zijn hand geklemd. "De Kever blijft nu in de familie, dat wilde Peter graag", zegt broer Ad. Net op tijd voor de 18e verjaardag van Luuk zat de klus erop. "Het is geweldig, we zijn supertrots."

