Burgemeester over fouten bij rellen: 'Er waren ook gewoon besluiten nodig'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch erkent dat hij tijdens de avondklokrellen op 25 januari dingen beter had kunnen doen om escalatie in zijn stad te voorkomen. "Maar door de snelheid van de acties gedurende de avond waren ook gewoon besluiten nodig." Dat zegt Mikkers donderdag in reactie op het rapport over zijn handelen die bewuste avond.

Het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, kwam donderdag met een rapport over de avondklokrellen. Daarin staat dat het begrijpelijk is hoe de burgemeester heeft gehandeld, maar dat er zeker dingen beter hadden gekund. Burgemeester Mikkers had onder meer moeten nadenken over mogelijke risico's op escalatie en hij had van te voren de risico's moeten afwegen op een tekort aan ME. Dat de ME en de Koninklijke Marchaussee pas laat konden ingrijpen, is volgens het rapport niet de schuld van burgemeester Mikkers.

"We hadden over heel veel dingen na moeten denken en verschillende scenario's moeten doorlopen", zegt Mikkers. "Bijvoorbeeld of er ME beschikbaar is en of de groep zich zou verplaatsen of zou verspreiden." Maar dat heeft de burgemeester die avond dus niet gedaan. "We hebben wel een aantal scenario's doorlopen. Maar door de snelheid van de acties gedurende de avond waren ook gewoon besluiten nodig."

Mikkers zegt dat ze er wel gelijk rekening mee hebben gehouden dat het die avond uit de hand zou lopen. "Vandaar dat we een noodverordening hadden klaargelegd." Hij heeft gedurende die dag ook contact gehouden met jongerenwerkers, wijkmanagers en politie. "Om groepsvorming tegen te gaan en ervoor te zorgen dat we informatie hadden over wat het escalatiepunt in Den Bosch zou zijn. Dat was best lastig inschatten."

Over waarom de ME zo laat werd ingezet en of er geen extra politie-inzet mogelijk was, zegt hij: "We hadden zowel politie in burger als in uniform beschikbaar. De situatie liep 's avonds uit de hand. Ik ben ook verantwoordelijk voor de veiligheid van die mensen. De politie heeft beperktere bescherming dan de ME. Daarom hebben we die teruggetrokken om te wachten op de ME." Volgens Mikkers waren een aantal mensen van de politie die avond bang. "Dat zegt echt wel iets."

Raadsleden zitten na het rapport nog wel met vragen. Paul van der Krabben bijvoorbeeld, van Bosch Belang. Hij vraagt zich af of de burgemeester van Eindhoven, Jorritsma, Den Bosch wel genoeg gewaarschuwd heeft voor een tekort aan ME. Een dag eerder waren er namelijk rellen in Eindhoven.

Van der Krabben: ”Jorritsma had er de dag daarvoor zelf ook last van gehad, dat de ME niet op tijd kon komen. Heeft hij Den Bosch daarvoor gewaarschuwd? Dat is voor mij op dit moment de kardinale vraag. Iedereen weet namelijk dat als de ME op tijd was geweest, het in Den Bosch niet uit de hand gelopen.”

Ook PvdA-voorman Pieter-Paul Slikker vraagt zich af waarom er niet serieuzer gebruik is gemaakt van de informatie die was te vinden op sociale media. "Als je in de besluitenreeks twee dingen anders had gedaan, was de avond misschien heel anders verlopen."

Het rapport wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

