Politie weet wie de dode man in het drugslab in Wernhout is

De politie heeft vastgesteld wie de man is, die om het leven kwam bij een brand in een drugslab in Wernhout bij Zundert. Het is een Nederlander zonder vaste woonplaats. Zijn familie en nabestaanden zijn ingelicht. Hij stierf bij een ongeluk in een amfetaminelab, zo veel is intussen duidelijk.

Het slachtoffer is geboren in Nederland. In welke plaats en of dat in Brabant was, is niet bekend gemaakt. Hij stond nergens ingeschreven, volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda.

Hij is in ieder geval niet omgekomen door geweld. Er ging wat mis bij het fabricageproces van synthetische drugs. Dat is het algemene antwoord nu. Aangenomen wordt dat hij binnen drugs aan het 'koken' was.

Dampen of een ontploffing?

OM en politie willen niet zeggen hoe de man precies stierf in het illegale lab. Er zijn een aantal mogelijkheden:

Kwamen er giftige dampen vrij waardoor hij stikte en vloog daarna het lab in brand?

Of is hij bewusteloos geraakt en kon hij niet meer vluchten toen alles in brand vloog?

Een andere mogelijkheid is dat er iets ontplofte en dat hij daardoor stierf.

Voorlopig is het gissen voor de buitenwereld. Vaak wordt de doodsoorzaak pas echt bekend bij de rechtszaak.

Bewoner

De politie heeft één verdachte in voorarrest in de cel zitten. Het gaat om de bewoner van het huis ernaast, een man van 55 jaar oud. Hij wordt officieel verdacht van betrokkenheid bij het drugslab, niet bij de dood van de man.

De politie speurt volop naar de mensen die achter het drugslab zitten. Een lab runnen is nooit een eenmansactie.

Het OM bevestigt dat er binnen in het lab gewerkt werd aan de productie van amfetamine, populair gezegd: speed. Experts omschreven het als een 'middelgroot' lab.

