Uit restanten dodelijk drugslab blijkt dat iets ongelofelijk mis is gegaan

De brand in het drugslab in Wernhout heeft een mensenleven geëist, maar ook het lab zelf verwoest. Dat blijkt uit een inspectie door specialisten en de restanten die woensdagmiddag naar buiten zijn gehaald.

Eén ruimte is compleet zwartgeblakerd: vloer, plafond, alles. Alleen een kookketel was nog herkenbaar tussen de puinhopen. Het is duidelijk dat hier binnen iets ongelofelijk mis is gegaan.

Uit een andere ruimte haalde de politie nog intacte materialen. Grote opslagtanks van ieder 1000 liter kwamen uit de schuur. Zeker twee kookketels van vermoedelijk vierhonderd liter per stuk kwamen tevoorschijn.

Speed

Ook drie au-bain-mariebakken vond de politie. Daarmee worden chemische stoffen opgewarmd. Die bakken zijn typisch voor zogenoemde omzettingslabs. Daarin maken ze uit allerlei grondstoffen amfetamine-olie die meestal ergens anders weer wordt omgezet in het eindproduct amfetamine (speed).

Specialisten zijn al de hele woensdag bezig. Nadat in de vroege ochtend het stoffelijk overschot was geborgen konden ze aan de slag. Eerst stuurden ze een speciale robothond naar binnen om de veiligheidssituatie binnen te checken. Toen ook alles gelucht was kon de ontmanteling starten.

Alle materialen die in beslag zijn genomen werden afgevoerd in twee grote vrachtwagentrailers en een paar bestelbussen. Rond half zes was bijna alles weg. Tijdens de ontmanteling kwam ook de burgemeester van Zundert nog even een kijkje nemen.

Doden

Het onderzoek naar de dode man is in volle gang. Over wie hij is, is nog niks naar buiten gebracht. Hoe hij om het leven kwam is nog onbekend. Dat kan van alles zijn geweest. Bij eerdere ongelukken in drugslabs ging het om verstikking door zuurstofgebrek (Hechtel-Eksel, begin 2019).

Maar er gaat ook wel eens wat mis met het koken als een ketel ontploft en laboranten geraakt worden door giftige en bijtende stoffen (Den Dungen, herfst 2019).

Koken

Het nadeel van 'koken' in een drugslab dat het veel tijd kost: de laboranten moeten precies volgens een menukaart werken: de juiste stoffen afwegen, mengen, opwarmen, afkoelen, roeren, scheiden en filtreren. Dat kan soms dagen duren. Tijdens dat kookproces slapen ze tussendoor even in het lab. Dan kan er ook iets fout gaan waardoor ze in slaap vallen en langzaam stikken. Als de branders dan nog volop aanstaan kan het kookproces fataal aflopen.

Maar of er ook echt iemand binnen in het lab sliep is onduidelijk. Er stond wel een caravan op het terrein. Een caravan of camper is vaak bij labs in gebruik als 'woning' van laboranten.

Ketel onder het roet (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

