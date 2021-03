Dit is waarom Brabanders minder vaak gaan stemmen dan de rest van het land

Marcel Boogerts, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur van de Universiteit Twente (foto: Omroep Brabant). vergroot

Brabant heeft tijdens zo'n beetje alle verkiezingen een lagere opkomst dan het landelijke gemiddelde. Hoe kan dat nou? Marcel Boogerts is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur van de Universiteit Twente. "Er hangt een gevoel in Brabant van: we naaien onze eigen naad", zegt Boogers.

Ron Vorstermans Geschreven door

Den Haag is voor Brabanders gewoon 'iets verder weg', zegt Boogers. "Vanuit die gedachte is er een mindere politieke betrokkenheid bij de bevolking, en vandaar dat men minder snel gaat stemmen. Daarnaast wordt ook vaak gezegd dat het te maken heeft met die lange historie waarin Brabant minder onderdeel was van Nederland. "

"Men denkt dat het iets te maken heeft met de mate waarin men gelooft."

Ligt het dan misschien ook aan die onderscheidende katholieke achtergrond van Brabant? "Dat zou je denken, maar dan zou in Zuid-Limburg die opkomst net zo laag zijn. Maar dat is niet zo. Daar is de opkomst net iets hoger", legt Boogers uit.

"Onderzoekers denken dat dat iets te maken heeft met de mate waarin men gelooft. In Brabant zijn gemiddeld meer niet-kerkelijke katholieken dan in Limburg. En die niet-kerkelijke katholieken gaan minder vaak naar de stembus." Waarom dat zo is? "Dat moet nog worden onderzocht."

Ook opvallend: binnen Brabant is Tilburg een forse uitschieter. Tilburg staat systematisch zeer laag op de lijst van opkomstpercentages in Nederland. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 kwam bijvoorbeeld maar 75,2 procent van de inwoners stemmen.

Woensdag was dat percentage nog verder gezakt naar 71,2 procent. Tilburg scoort daarmee ver onder het landelijke gemiddelde van 79 procent. En dat terwijl het gaan naar de stembus aantrekkelijk werd gemaakt met locaties zoals een kroeg, touringcar en poppodium 013.

"Je hebt in Tilburg meer praktisch opgeleide mensen en meer mensen met een laag inkomen."

Volgens Boogers komt het door het algehele ‘Brabant-effect'. "Dat zorgt al overal in Brabant voor een lagere opkomst, en dus ook in Tilburg. Maar in Tilburg geldt daar nog bovenop dat de bevolkingssamenstelling behoorlijk anders is."

"Je hebt in Tilburg meer praktisch opgeleide mensen en meer mensen met een laag inkomen. Dat zijn net de groepen die wat minder snel naar de stembus gaan. Dat zorgt voor die fors lagere opkomst dan in andere grote Brabantse steden", verklaart Boogers.

"Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Helmond. In steden als Den Bosch en Breda is die opkomst hoger, maar ook daar geldt dat het opkomstpercentage lager is dan in de rest van het land."

